Україна знищила гігантський телескоп, який використовували для зв'язку з інопланетянами (фото)

Радіотелескоп РТ-70, розташований біля Євпаторії в Криму, був одним із найбільших у світі. Росія використовувала цей радіотелескоп, побудований у 70-х роках минулого століття, у військових цілях проти України.

Українські військові за допомогою безпілотника знищили гігантський радіотелескоп РТ-70, який у минулому використовували для підтримки зв'язку з космічними апаратами. Також за його допомогою було надіслано кілька повідомлень потенційним позаземним цивілізаціям, пише Gizmodo.

70-метрову антену радіотелескопа РТ-70, розташованого біля Євпаторії в Криму, було знищено внаслідок атаки українського безпілотника. Після того, як Крим був анексований Росією в 2014 році Україна втратила контроль над радіотелескопом. Його після недавньої модернізації російські військові використовували для наведення ударів по території України. Росія використовувала телескоп для підвищення точності своєї супутникової навігаційної системи ГЛОНАСС. Використання антени РТ-70 підвищило точність ГЛОНАСС приблизно на 30%.

Радіотелескоп РТ-70 був одним із найбільших у світі. Його побудували в 70-х роках минулого століття для підтримки зв'язку з радянськими космічними апаратами, які досліджували Венеру і Марс. Також телескоп використовували для різних астрономічних спостережень і для підтримки зв'язку із зондами Європейського космічного агентства Mars Express і Rosetta.

Радіотелескоп РТ-70 був одним із найбільших у світі Фото: Wikipedia

На початку з 1999 по 2008 рік за допомогою радіотелескопа РТ-70 вчені відправили чотири повідомлення потенційним інопланетянам, які можуть жити на планетах, що обертаються біля найближчих зірок, схожих на Сонце. Більшість із цих повідомлень ще не досягли своєї мети. Але відправлене у 2008 році повідомлення на планету Gliese 581c, яка схожа на Землю, має досягти мети у 2029 році. Річ у тім, що ця планета перебуває найближче, за 20,5 світлових років від нас, у списку потенційно населених планет, куди було надіслано сигнали інопланетянам за допомогою радіотелескопа РТ-70.

