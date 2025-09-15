Китайські вчені шукали інопланетні сигнали в системі TRAPPIST-1: вона потенційно населена

Червоний карлик TRAPPIST-1 розташований за 40 світлових років від Землі. Навколо нього обертаються сім кам'янистих планет розміром із Землю. Три з цих семи планет розташовані в населеній зоні своєї зірки, де вода може перебувати в рідкому стані.

Усі ці фактори роблять планети найбільш схожими на нашу Сонячну систему, з яких планета TRAPPIST-1e найбільше підходить під критерії населеного світу. Вчені вважають, що ця система є ідеальним місцем для пошуків технологічно розвиненої цивілізації, пише LiveScience.

Команда вчених з Китаю провела пошуки ознак такої цивілізації за допомогою Сферичного радіотелескопа з п'ятисотметровою апертурою (FAST), який має безпрецедентну чутливість. Дослідження містило п'ять окремих спостережень в L-діапазоні. Іншими словами, діапазон частот дециметрових довжин хвиль, що використовуються для наземного і супутникового радіозв'язку.

Діапазон частот становив від 1,05 до 1,45 ГГц зі спектральною роздільною здатністю близько 7,5 Гц, що дало змогу виявити вкрай слабкі радіосигнали, які могли вказувати на інопланетні технології.

Команда під керівництвом Гуан-Юань Суна з Університету Дечжоу в Китаї шукала дуже конкретні радіочастоти, які б повільно змінювалися з часом через рух планет.

Саме такі сигнали майже ніколи не з'являються природним шляхом, з великою часткою ймовірності вони мають штучне походження.

Під час своїх спостережень вчені змогли виявити радіосигнали потужністю 2,04×10^10 Вт. Це дуже слабкі сигнали, але вони не були доказом інопланетних технологій. Можливо, знадобляться десятиліття, щоб дійсно підтвердити наявність життя на TRAPPIST-1.

Поки що група китайських учених планує розширити свій пошук, щоб прослухати інші типи сигналів, включно з періодичними або короткочасними передачами.

Нагадаємо, Земля 2.0 могла приховувати атмосферу весь цей час. Спостереження за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба показали наявність атмосфери у планети TRAPPIST-1e. Ця планета також перебуває в населеній зоні своєї зірки, а також на її поверхні може бути вода.