Земля 2.0 могла приховувати атмосферу весь цей час: астрономи також вважають, що там є вода

Спостереження за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба показали наявність атмосфери у планети TRAPPIST-1e. Ця планета також перебуває в населеній зоні своєї зірки, а також на її поверхні може бути вода.

У системі TRAPPIST-1 розташовано сім планет, які схожі на Землю за своїм розміром. Усі ці планети обертаються навколо однієї зірки і регулярно проходять перед нею, що дало можливість ученим вивчити їх. Також наголошується, що три з семи планет знаходяться в так званій населеній зоні своєї зірки, пише IFL Science.

Зірка TRAPPIST-1 — це тьмяний червоний карлик, тому планети можуть обертатися навколо нього на близькій орбіті без ризику бути спаленими. Тим паче на таких близьких орбітах транзити планети відбуваються часто, що дає можливість краще вивчити планети.

Об'єднання даних від чотирьох таких транзитів планети показало дещо цікаве. Світло зірки, коли її закриває планета, слабшає на певних довжинах хвиль.

"Ми бачимо два можливих пояснення. Найбільш захоплююче полягає в тому, що у TRAPPIST-1e може бути вторинна атмосфера, яка містить важкі гази, такі як азот. Але наші початкові спостереження поки що не можуть виключити, що планета є голим каменем без атмосфери", — говорить доктор Раян Макдональд із Сент-Ендрюського університету.

Результати залишаються неоднозначними через те, що плями на зірках можуть чинити схожий вплив на реєстрований спектр світла. Але, як відомо, зоряні плями з'являються і зникають, тому вчені планують спостерігати за TRAPPIST-1e якийсь час. Якщо спектр не зміниться, то наявність атмосфери у TRAPPIST-1e підтвердиться.

Команда також змогла виключити наявність атмосфери з молекулярного водню. Також малоймовірна венеріанська атмосфера, яка сповнена вуглекислого газу. Іншими словами, якщо у TRAPPIST-1e є атмосфера, то, найімовірніше, вона буде схожа на земну.

