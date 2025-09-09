Земля 2.0 могла скрывать атмосферу все это время: астрономы также считают, что там есть вода

Наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба показали наличие атмосферы у планеты TRAPPIST-1e. Эта планета также находится в обитаемой зоне своей звезды, а также на ее поверхности может быть вода.

В системе TRAPPIST-1 находится семь планет, которые похожи на Землю по своему размеру. Все эти планеты вращаются вокруг одной звезды и регулярно проходят перед ней, что дало возможность ученым изучить их. Также отмечается, что три из семи планет находятся в так называемой обитаемой зоне своей звезды, пишет IFL Science.

Звезда TRAPPIST-1 – это тусклый красный карлик, поэтому планеты могут вращаться вокруг него на близкой орбите без риска быть сожженными. Тем более на таких близких орбитах транзиты планеты происходят часто, что дается возможность лучше изучить планеты.

Объединение данных от четырех таких транзитов планеты показало нечто интересное. Свет звезды, когда ее закрывает планета, ослабевает на определенных длинах волн.

“Мы видим два возможных объяснения. Наиболее захватывающее заключается в том, что у TRAPPIST-1e может быть вторичная атмосфера, которая содержит тяжелые газы, такие как азот. Но наши первоначальные наблюдения пока не могут исключить, что планета является голым камнем без атмосферы”, - говорит доктор Райан Макдональд из Сент-Эндрюсского университета.

Результаты остаются неоднозначными из-за того, что пятна на звездах могут оказывать схожее влияние на регистрируемый спектр света. Но, как известно, звездные пятна появляются и исчезают, поэтому ученые планируют наблюдать за TRAPPIST-1e какое-то время. Если спектр не изменится, то наличие атмосферы у TRAPPIST-1e подтвердится.

Команда также смогла исключить наличие атмосферы из молекулярного водорода. Также маловероятна венерианская атмосфера, которая полна углекислого газа. Иными словами, если у TRAPPIST-1e есть атмосфера то, скорее всего, она будет похожа на земную.

