Ученые получили образец древней атмосферы Земли: воздуху не менее 815 миллионов лет

Один из древнейших образцов воздуха, когда-либо изученных учеными, был обнаружен запертым в скале. Он провел в заточении более 800 миллионов лет, после чего исследователи выпустили его и обнаружили нечто любопытное.

Изучая древнюю земную атмосферу, ученым приходилось полагаться на косвенные данные для оценки содержания элементов. Однако этот подход едва ли можно назвать идеальным и он также требует сложных анализов и оценок. Другой метод заключается в изучении воздуха, запертого в антарктических льдах, пишет IFLScience.

Подобно насекомому, застрявшему в янтаре, летучие остатки раннего климата нашей планеты, в том числе пыль, пузырьки воздуха, морская соль, вулканический пепел и сажа от лесных пожаров, могут оставаться в ледниковом льду в течение миллионов лет. Для климатологов такие "капсулы времени" являются реликтами, рассказывающими историю о том, как земной климат и атмосфера менялись в течение веков.

Один из старейших образцов воздух Земли

Эти методы ранее уже позволили ученым получить образцы воздуха возрастом около 5 миллионов лет — однако это относительно мало, учитывая, что история нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет.

Теперь, благодаря методу, разработанному международной группой исследователей, ученым удалось получить еще более древние образцы, которым около 815 миллионов лет. Исследование было проведено под руководством геохимика, доктора Найджела Бдейми.

Команд изучила образцы каменной соли, галита, полученные из керна буровой скважины в Австралии в 2016 году. Ранее уже было известно, что в галите могут быть небольшие "включения" – крошечные пузырьки газа, заключенные внутри соли. Однако предполагалось, что эти включения слишком малы, чтобы их можно было исследовать.

К счастью для науки, команде удалось изучить образцы с помощью нового метода. Ученые взяли образцы галита и поместили их в вакуумную камеру, а затем измельчили образцы на мелкие кусочки, высвободив содержащийся в них газ. Этот древний газ, теперь свободный, был направлен на два квадрупольных масс-спектрометра для анализа его состава. В результате им удалось проанализировать газ, который находился в земной атмосфере более 800 миллионов лет назад.

Какой была атмосфера древней Земли

Благодаря новому методу ученые впервые обнаружили, что уровень кислорода на планете около 800 миллионов лет назад был примерно вдвое ниже современного. Это было довольно удивительно, поскольку предыдущие оценки приближали его содержание к 2% от уровня земной атмосферы того времени.

По словам профессора Джона Парнелла из Школы геологических наук Абердинского университета, благодаря новому исследованию ученым впервые удалось напрямую измерить содержание кислорода в воздухе, позволявшее древнейшим животным выживать. Ученые обнаружили, что содержание кислорода в атмосфере на уровне от 10,3% до 13,4%, чего было достаточно для процветания жизни. Для сравнения, содержание кислорода в современной атмосфере Земли составляет 20,9%.

