Китайские ученые искали инопланетные сигналы в системе TRAPPIST-1: она потенциально обитаема

Красный карлик TRAPPIST-1 находится в 40 световых годах от Земли. Вокруг него вращаются семь каменистых планет размером с Землю. Три из этих семи планет находятся в обитаемой зоне своей звезды, где вода может находиться в жидком состоянии.

Все эти факторы делают планеты наиболее похожими на нашу Солнечную системы, из которых планета TRAPPIST-1e наиболее подходит под критерии обитаемого мира. Ученые считают, что эта система является идеальным местом для поисков технологически развитой цивилизации, пишет LiveScience.

Команда ученых из Китая провела поиски признаков такой цивилизации с помощью Сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST), который обладает беспрецедентной чувствительностью. Исследование включало в себя пять отдельных наблюдений в L-диапазоне. Иными словами, диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи.

Диапазон частот составил от 1,05 до 1,45 ГГц со спектральным разрешением около 7,5 Гц, что позволило обнаружить крайне слабые радиосигналы, которые могли указывать на инопланетные технологии.

Команда под руководством Гуан-Юань Суна из Университета Дэчжоу в Китае искала очень конкретные радиочастоты, которые бы медленно менялись со временем из-за движения планет.

Именно такие сигналы почти никогда не появляются естественным путем, с большой долей вероятности они имеют искусственное происхождение.

Во время своих наблюдений ученые смогли обнаружить радиосигналы мощностью 2,04×10^10 Вт. Это очень слабые сигналы, но они не были доказательством инопланетных технологий. Возможно, понадобятся десятилетия, чтобы действительно подтвердить наличие жизни на TRAPPIST-1.

Пока что группа китайских ученых планирует расширить свой поиск, чтобы прослушать другие типы сигналов, включая периодические или кратковременные передачи.

Напомним, Земля 2.0 могла скрывать атмосферу все это время. Наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба показали наличие атмосферы у планеты TRAPPIST-1e. Эта планета также находится в обитаемой зоне своей звезды, а также на ее поверхности может быть вода.