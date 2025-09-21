Втратили три вертольоти та унікальну РЛС: ГУР нанесло удар по окупантам у Криму (відео)

Російські окупаційні війська завдяки роботі українських спецпризначенців "позбулися" трьох гелікоптерів Мі-8 та радіолокаційної станції "Небо-У".

Авіаційний парк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму скоротився, повідомили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

Зазначається, що внаслідок успішної бойової роботи фахівців спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" було уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8.

Розвідники також показали знімок уламків одного зі знищених апаратів.

Окрім того, як повідомляється, завдяки "Примарам" окупанти втратили РЛС 55Ж6У "Небо-У", вартість якої становить приблизно 100 млн доларів.

Що відомо про "Небо-У"

РЛС Небо-У Фото: з відкритих джерел

Радіолокаційну станцію метрового діапазону хвиль 55Ж6У "Небо-У" розробили на Нижньогородському науково-дослідному інституті радіотехніки для радянської ППО. РЛС викриває цілі на висоті 500 м на дальності 65 км, а на висоті 20 км — на дальності понад 400 км. Існують дві модернізації станції: "Небо-УМ" та "Небо-Т", здатні швидше знаходити й з високою точністю супроводжувати аеродинамічні та балістичні цілі в радіусі до 600 км.

Нагадаємо, у квітні 2024 року СБУ "перетворила на дуршлаг" модернізований комплекс "Небо-У", який розташовувався в Брянській області Російської Федерації та використовувався окупантами, зокрема, для підтримки літаків, що скидають КАБи на прикордонні території України.

Вартісну РЛС було збито сімома безпілотниками-камікадзе літакового типу.

В інтерв'ю Фокусу громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, експерт з національної безпеки Віктор Ягун зазначав, що знищення "Неба-У" позбавить росіян "очей" в українському небі.