Потеряли три вертолета и уникальную РЛС: ГУР нанесло удар по оккупантам в Крыму (видео)

Российские оккупационные войска благодаря работе украинских спецназовцев "лишились" трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции "Небо-У".

Авиационный парк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму сократился, сообщили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины.

Отмечается, что в результате успешной боевой работы специалистов спецподразделения ГУР МО Украины "Примари" были поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8.

Разведчики также показали снимок обломков одного из уничтоженных аппаратов.

Кроме того, как сообщается, благодаря "Примарам" оккупанты потеряли РЛС 55Ж6У "Небо-У", стоимость которой составляет примерно 100 млн долларов.

Что известно о "Небе-У"

РЛС Небо-У Фото: из открытых источников

Радиолокационную станцию метрового диапазона волн 55Ж6У "Небо-У" разработали на Нижегородском научно-исследовательском институте радиотехники для советской ПВО. РЛС обнаруживает цели на высоте 500 м на дальности 65 км, а на высоте 20 км — на дальности более 400 км. Существуют две модернизации станции: "Небо-УМ" и "Небо-Т", способные быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км.

Напомним, в апреле 2024 года СБУ "превратила в дуршлаг" модернизированный комплекс "Небо-У", который располагался в Брянской области Российской Федерации и использовался оккупантами, в частности, для поддержки самолетов, сбрасывающих КАБы на приграничные территории Украины.

Дорогостоящая РЛС была сбита семью беспилотниками-камикадзе самолетного типа.

В интервью Фокусу общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун отмечал, что уничтожение "Неба-У" лишит россиян "глаз" в украинском небе.