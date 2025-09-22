Впервые в истории: "Призраки" сожгли в Крыму российские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" (видео)

Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подводными лодками. И это первое поражение Бе-12 в истории.

Операцию провели 21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма. Кроме Бе-12 спецназовцы также поразили многоцелевой вертолет россиян Ми-8. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Поражение авиации ВС РФ в оккупированном Крыму

"Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение Бе-12 в истории", — говорится в сообщении.

Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

Самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" — что известно

Бе-12 "Чайка" создан в ГКБ Бериева. Машина была предназначена для замены гидроплана Бе-6. На самолете-амфибии установлен комплект целевого оборудования, позволяющего вести поиск и борьбу против подводных лодок противника. Всего изготовили 150 единиц различных модификаций.

Впервые во время полномасштабной войны о самолетах Бе-12 сообщала Британская разведка еще в 2023 году. Тогда рассказывали, что Черноморский флот РФ был вынужден активно использовать свою морскую авиацию в том числе и для противодействия возможным атакам катеров-камикадзе Украины. При этом упоминались самолеты-амфибии Бе-12, которые можно назвать настоящим раритетом, ведь на вооружение их поставили еще в 1968 году.

Бе-12 был снят с вооружения еще в 1992 году по причине технического состояния. Спутниковые снимки за июль 2022 года свидетельствовали о том, что на аэродроме "Кача" стояло 7-8 самолетов типа Бе-12 и еще два "борта" этого типа в разобранном состоянии, но при этом фактически в эксплуатации находилось лишь 4-5 самолетов этого типа, входивших в состав 318-го отдельного смешанного авиаполка Черноморского флота РФ.

Напомним, 21 сентября в ГУР МО сообщали о поражении трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции "Небо-У" в оккупированном Крыму.

А в воскресенье, 21 сентября, на территории санатория "Форос" в Крыму произошли взрывы в результате удара беспилотников. По информации российских СМИ, там неоднократно отдыхал президент РФ Путин, а само место называют "дачей ФСБ" или "правительственным зданием".