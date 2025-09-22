Вперше в історії: "Примари" спалили у Криму російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" (відео)

Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. І це перше ураження Бе-12 в історії.

Операцію провели 21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму. Окрім Бе-12 спецпризначенці також уразили багатоцільовий гелікоптер росіян Мі-8. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Ураження авіації ЗС РФ в окупованому Криму

"Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії", - йдеться у повідомленні.

Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим “Примари” ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" – що відомо

Бе-12 "Чайка" створений у ДКБ Берієва. Машина була призначена для заміни гідроплана Бе-6. На літаку-амфібії встановлений комплект цільового обладнання, що дозволяє вести пошук і боротьбу проти підводних човнів супротивника. Всього виготовили 150 одиниць різних модифікацій.

Вперше під час повномасштабної війни про літаки Бе-12 повідомляла Британська розвідка ще у 2023 році. Тоді розповідали, що Чорноморський флот РФ був вимушений активніше використовувати свою морську авіацію в тому числі й для протидії можливим атакам катерів-камікадзе України. При цьому згадувались літаки-амфібії Бе-12, які можна назвати справжнім раритетом, адже на озброєння їх поставили ще у 1968 році.

Бе-12 був знятий з озброєння ще у 1992 році по причині технічного стану. Супутникові знімки за липень 2022 року свідчили про те, що на аеродромі "Кача" стояло 7-8 літаків типу Бе-12 та ще два "борти" цього типу в розібраному стані, але при цьому фактично в експлуатації перебувало лише 4-5 літаків цього типу, що входили до складу 318-го окремого змішаного авіаполку Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, 21 вересня в ГУР МО повідомляли про ураження трьох гелікоптерів Мі-8 та радіолокаційної станції "Небо-У" в окупованому Криму.

А у неділю, 21 вересня, на території санаторію "Форос" у Криму сталися вибухи внаслідок удару безпілотників. За інформацією російських ЗМІ, там неодноразово відпочивав президент РФ Путін, а саме місце називають "дачею ФСБ" або "урядовою будівлею".