Удар БПЛА по Форосу: Сальдо міг бути всередині санаторію, він не виходить на зв'язок, — соцмережі

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо міг відпочивати в санаторії Форос у Севастополі в момент удару безпілотниками. Підконтрольні колаборанту чиновники досі шукають його.

Приліт по санаторію "Форос" 21 вересня був приблизно о 19:30, коли там перебували "дуже важливі гості". Про це повідомило джерело пабліка "Кримський вітер".

На сайті санаторію було зазначено, що 21 вересня ресторан FOROS HALL закрито на спецобслуговування.

Тепер з'явилася інформація, що в готелі міг бути під час удару голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо. Зв'язку з ним немає з вечора 21 вересня і співробітники окупаційної адміністрації його досі шукають.

Тим часом у Telegram-каналі Сальдо з ранку 22 вересня писали про молодіжний форум в Омську і вітали єврейську громаду зі святом Рош га-Шана, Новий рік за єврейським календарем.

Інформації про стан здоров'я та місцезнаходження колаборанта немає. На момент публікації матеріалу офіційного підтвердження інформації не було.

Російський "глава Криму" Сергій Аксьонов підтвердив удар БпЛА в районі селища Форос, унаслідок якого троє людей загинули і 16 дістали поранення. Також він відзвітував про пошкодження кількох об'єктів на території санаторію "Форос" і будівлі школи в селищі.

Моніторингові канали раніше писали про удар по урядовій будівлі — "дачі" ФСБ у Форосі, де відпочивав президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, вранці 22 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю авіабомбами. У місті після вибухів були численні пожежі, загинули три людини.

Фокус також писав 20 вересня про удар росіян дронами по житлових районах Полтавської області. Один із БпЛА влучив у цивільний гуртожиток.