Удар БПЛА по Форосу: Сальдо мог быть внутри санатория, он не выходит на связь, — соцсети

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо мог отдыхать в санатории Форос в Севастополе в момент удара беспилотниками. Подконтрольные коллаборанту чиновники до сих пор ищут его.

Прилет по санаторию "Форос" 21 сентября был около 19.30, когда там находись "очень важные гости". Об этом сообщил источник паблика "Крымский ветер".

На сайте санатория было указано, что 21 сентября ресторан FOROS HALL закрыт на спецобслуживание.

Теперь появилась информация, что в отеле мог быть во время удара глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Связи с ним нет с вечера 21 сентября и сотрудники оккупационной администрации его до сих пор ищут.

Тем временем в Telegram-канале Сальдо с утра 22 сентября писали о молодежном форуме в Омске и поздравляли еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана, Новый год по еврейскому календарю.

Информации о состоянии здоровья и местонахождении коллаборанта нет. На момент публикации материала официального подтверждения информации не было.

Российский "глава Крыма" Сергей Аксенов подтвердил удар БПЛА в районе поселка Форос, в результате которого три человека погибли и 16 получили ранения. Также он отчитался о повреждениях нескольких объектов на территории санатория "Форос" и здании школы в поселке.

Мониторинговые каналы ранее писали об ударе по правительственному зданию — "даче" ФСБ в Форосе, где отдыхал президент России Владимир Путин.

Напомним, утром 22 сентября российские войска ударили по Запорожью авиабомбами. В городе после взрывов были многочисленные пожары, погибли три человека.

Фокус также писал 20 сентября об ударе россиян дронами по жилым районам Полтавской области. Один из БПЛА попал в гражданское общежитие.