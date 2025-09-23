Могли атаковать Форос с моря: эксперт рассказал, чего боится РФ после ударов по Крыму

Взрывы в Крыму рядом с Форосом и "вип-дачами ФСБ" могли состояться благодаря комбинированной атаке Украины, в которой использовались различные виды дронов. В частности, морские беспилотники могли привезти ударные, которые и попали по военным объектам россиян, пояснил военный эксперт, полковник запаса Владислав Селезнев.

Россияне начали "нервничать", видя, как в Крыму взрываются средства ПВО и важные здания в Форосе, пояснил Селезнев в эфире "Украинского радио". Подобная реакция говорит о том, что удар был болезненным, хотя пока и нет подтверждений, по чему именно попали и с какими последствиями.

Эксперт уточнил, что на дачах в Форосе действительно собираются российские топ-чиновники, которые там отдыхают, несмотря на угрозы со стороны Украины. Государственные дачи РФ размещены в Форосе, Олива, Оползневое, Санаторном, и эти пункты сосредоточения командного состава являются законными целями. Впрочем, по мнению Селезнева, стоит обратить внимание на то, как именно организовали воздушную атаку. В частности, с севера этот регион закрывают горная гряда высотой около 1 000 м, то есть налет дронов с суши имел бы проблемы. Поэтому, считает эксперт, спецоперацию провели с применением морских беспилотных платформ, которые привезли ударные дроны под берег Фороса.

"Можно ли исключать в варианты, чтобы нанесли удар с моря? Я бы не стал бы. А это значит, что мы вновь используем многокомпонентный подход, то есть доставляем дроны с помощью морских платформ, с которых потом в воздух поднимаются соответствующие дроны", — заявил Селезнев.

Эксперт также напомнил, что на днях состоялась атака на военный объект РФ в Алуште: под ударом мог оказаться один из пунктов управления дальней космической связью и системой ГЛОНАСС. То есть Украина не действует хаотично, а систематически выбивает "все весомые, важные — военные, военно-политические, оборонные и промышленные объекты", и это "застает врасплох оккупантов".

Кроме того, Селезнев ознакомился с реакцией россиян в соцсетях и увидел там "буквально вой". Выяснилось, что оккупанты обеспокоены регулярными ударами Украины, которые направлены на "разрушение вражеского наступательного потенциала". Особые волнения возникли из-за географии атак — юго-запад Крыма, то есть район Черноморска, военные объекты возле Евпатории, Саков, Севастополя. По мнению Селезнева, РФ боится высадки украинского морского десанта.

"То есть российские вооруженные силы буквально нервничают из-за того, что украинская армия продолжает системно разрушать элементы противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму. Таким образом враг считает, что мы готовимся для проведения масштабной операции по высадке морского десанта", — сказал он.

Взрывы в Крыму — детали

Отметим, в ночь с 21 на 22 сентября в Крыму прогремели взрывы в районе Фороса на южном побережье. В соцсетях появились кадры со вспышками в районе мест отдыха представителей российской власти. Оккупационная администрация подтвердила атаку и то, что есть раненые, но настоящие детали не обнародовались. Между тем росСМИ написали, что под ударом мог оказаться так называемый руководитель российской администрации оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

Напоминаем, 22 марта ГУР Минобороны рассказало о спецоперации подразделения "Призраки", которые взорвали в Крыму два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" (с оборудованием для обнаружения подводных лодок) и вертолет Ми-8. В то же время, в сети появились детали о новом украинском подводном дроне "Толока", который может принести тонну взрывчатки к Крымскому мосту.