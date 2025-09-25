Аеродроми РФ беззахисні: як "Примари" знищували російські літаки на авіабазі у Криму (фото)

Українські розвідники здійснили повторний удар по військовому аеродрому "Кача" у тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" уразив дві берегові радіолокаційні станції та знищив два військово-транспортні літаки Ан-26.

За інформацією українського військового порталу Defence Express, на оприлюднених відеокадрах зафіксовано удари по береговій РЛС МР-10М1 "Мыс М1" та ще одній станції моніторингу надводної обстановки, а також знищення двох Ан-26, один з яких повністю згорів. Хоча ГУР МОУ не розкрив місце проведення операції, аналіз відео з прольотом над містом дозволяє ідентифікувати авіабазу "Кача".

"Примари" знищили два літаки на авіабазі у Криму Фото: Скриншот відео ГУР

Аналітики пояснюють, що це вже другий рейд на цей самий аеродром, де кількома днями раніше було уражено два літаки-амфібії Бе-12, що перебувають на озброєнні 318-го окремого змішаного авіаполку Чорноморського флоту РФ. На одному з кадрів з ураженням Ан-26 також видно Бе-12 із характерними ознаками – крилом типу "чайка" та верхнім розташуванням двигунів на поплавках.

У результаті операції "Примари" знову завдали втрат авіації противника на цій базі. На відео не зафіксовано жодної роботи систем ППО, хоча аеродром продовжує функціонувати – це підтверджує знищений Ан-26, що палав після удару та був заправлений паливом.

"Таким чином "Примари" знову навідались до того ж самого ворожого аеродрому в окупованому Криму та успішно уразили ще пару літаків. При цьому увагу привертає те, що жодної роботи засобів ППО на відео не зафіксовано в обох випадках. А цей військовий аеродром точно не покинутий, бо на відео зафіксовано, що один з Ан-26 палає після удару, тобто був заправлений. І знайти цьому пояснення, окрім браку засобів ППО у ворога важко", — йдеться в матеріалі.

Також на кадрах видно, що оператор дрона мав вибір між ураженням Бе-12, вертольота Ми-8 та Ан-26, однак удар було здійснено саме по військово-транспортному літаку.

Нагадаємо, що у ніч на 23 вересня ЗСУ уразили два російські літаки на аеродромі "Кача" та низку нафтових об’єктів у Росії. Також під прицілом опинилися диспетчерські станції "8-Н" у Брянській області та "Самара" в Самарській, що обробляють нафту для експорту Urals. На обох об’єктах зафіксовано пожежі, їхнє значення для забезпечення російської армії нафтопродуктами є стратегічним.

Окрім цього, Фокус писав, що у ніч на 24 вересня українські дрони вразили нафтоперекачувальні станції у Волгоградській області, спричинивши пожежі та пошкодження обладнання, будівель і транспортних засобів.