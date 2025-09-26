"Да, это мы": ССО уничтожили "Искандеры" и повредили "Панцирь С-1" в Курской области (фото)

Украинские Силы специальных операций уничтожили ракетные комплексы и технику 448-й ракетной бригады РФ в Курской области. Поражение произошло на территории бывшей птицефабрики Шумаково, где хранились ОТРК "Искандер".

Related video

По данным официального телеграм-канала ССО ВСУ, 9 августа 2025 года украинские спецподразделения провели точечную операцию против ангара 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого, где находились оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

В результате ударов было уничтожено пять транспортно-заряжающих машин типа 9Т250, одну пусковую установку "Искандер", а также поражен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", прикрывавший объект. Кроме того, разрушены склады и ряд автомобильной техники.

Силы специальных операций подчеркивают, что продолжают проводить асимметричные и точечные действия, направленные на сдерживание врага.

"Да, это мы", — подтвердило командование ССО информацию об уничтожении нескольких единиц техники ВС РФ в тылу противника.

ССО уничтожили ракетные комплексы и технику 448-й ракетной бригады РФ Фото: Генштаб ВСУ

Эту информацию также подтвердили в Генштабе ВСУ и написали на своей странице в Facebook: "Силы обороны Украины продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет".

Как отметило медиа New Voice, российский Telegram-канал "Досье Шпиона" сообщил об уничтожении нескольких машин комплекса "Искандер" на полигоне Молькино в августе, но спутниковые снимки показывают, что удары были в Курской области возле села Шумаково. Журналисты предполагают, что канал может быть связан с российскими спецслужбами и имел целью скрыть настоящее место удара.

Ранее Фокус писал, цитируя главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что за последние два месяца украинские войска уничтожили 85 стратегически значимых объектов на территории России, из которых 33 составляли военные цели, а остальные — предприятия оборонной промышленности.

Кроме этого, ночью 26 сентября дроны ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается в Краснодарском крае РФ. В результате поражения на НПЗ вспыхнул масштабный пожар.