Українські воїни "приземлили" російський Мі-28: вертоліт збили FPV-дроном (відео, карта)

Втрати ЗС РФ поповнили гелікоптером Мі-28Н, який вполювали у Покровському районі. У бригаді пообіцяли, що "сюрпризи" з повітря будуть ворогу дорого обходитись.

Пілоти 59 бригади Сил безпілотних систем знищили російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Про це 29 вересня повідомив у Telegram майор ЗСУ і командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, опублікувавши відео падіння збитої "пташки".

У 59-й окремій штурмовій бригаді "Степові Хижаки" уточнили, що збили ворожий Мі-28Н у районі селища Котлярівка Донецької області.

"Результат — робота розвідки й наших людей. Хто прилітає туди "на оглядини" — нехай готується. На майбутнє: не робіть нам "сюрпризів" з повітря — це вам дорого обійдеться. Честь маємо", — додали військові.

Ситуація на Покровському напрямку

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йдеться, що на Покровському напрямку було зупинено 53 ворожі штурми за добу. Бої точилися в районах таких населених пунктів: Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове та Філія. Також ворог намагався просунутись в напрямку Мирнограду, Родинського і Балагану.

Покровський напрямок на мапі бойових дій

