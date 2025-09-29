Як FPV збив Мі-8 РФ за $10 мільйонів: ЗСУ показали хід та фінал повітряного бою (відео)

Збройні сили Російської Федерації втратили бойовий вертоліт Мі-8, вартістю 10 млн дол., після удару FPV-дрона за 500 дол. Безпілотник підлетів до вертольота, який супроводжував російську техніку, та влетів у кабіну. Наступний дрон з вибухівкою підлетів на місце падіння та зафіксував, що добивати немає потреби, — усе знищено.

Related video

На поді бою в Україні росіяни втратили дороговартісний вертоліт Мі-8, який підірвав екіпаж "Балтика" 1 батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59 ОШБр ЗСУ. Бійці опублікували серію кадрів, на яких зафіксовано моменти підльоту FPV з вибухівкою, мить влучання й падіння, фіксація результату. З'ясувалось, що шкоди росіянам наробив 500-доларовий БпЛА Shrike, ідеться у дописі українських військових.

Військові наголосили, що вдале відпрацювання вдалось завдяки злагодженій роботу кількох підрозділів Сил оборони. Зокрема, діяли розвідники, штаб та пілоти дронів. На відео, опублікованому вдень 29 вересня, бачимо детальний перебіг спецоперації та повітряного бою. Перший фрагмент — запис, який робив FPV-дрон під час вильоту. У кадр потрапила місцевість на невказаному відтинку фронту, дорога, по якій рухається військова техніка ЗС РФ. При цьому дрон націлюється на повітряну, а не наземну ціль: бійці навмисно обвели ціль колом, щоб показати, куди летітиме БпЛА. Після цього FPV летить точно у напрямку Мі-8 та врізається у борт. За кілька секунд, після кадрів падіння, спалахів вогню та хмари диму, з'являється відео з другого FPV, який прилетів добити російський вертоліт. У кадр потрапляє повністю знищена машина, тому БпЛА розвертається та летить геть, свідчить відео.

"Екіпаж "Балтика" знищив російський ударний гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дроном "Shrike" вартістю лише 500 доларів", — написали військові.

Удар по Мі-8 РФ — деталі

На порталі Defenser Express уточнили, що спершу не було ясності, який саме вертоліт підірвали: Мі-8 чи Мі-28. В підсумку аналітики вивчили відео бійців батальйону "Хижаки висот" та впевнились, що ЗС РФ втратили саме Мі-8. Про це ж написав командувач Силами Безпілотних систем Роберт Бровді. Крім того, командувач наголосив, що збиття провели FPV-дроном, а не іншим засобом ураження: не зенітною ракетою, не зенітним дроном тощо.

Зазначимо, вдень 29 вересня стало відомо про знищення вертольоту ЗС РФ, яке відбулось на східному фронті. На відео з місця подій Роберт Бровді показав спалах на відстані сотень метрів. Спершу повідомляли про збиття Мі-28, але згодом інформацію уточнили й наголосили, що ідеться все ж про Мі-8.

Нагадуємо, 28 вересня з'явились супутникові фото полігону РФ в Криму, на яких днями ГУР підірвало російські вертольоти Мі-8.