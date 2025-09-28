У Криму згоріли Ан-26 та Мі-8: супутникові знімки підтвердили удари ГУР (фото)

Супутникові знімки підтвердили успішність ударів Головного управління розвідки України по авіабазах у тимчасово окупованому Криму. На кадрах видно знищення щонайменше одного гелікоптера Мі-8 та літака Ан-26, а також пошкодження кількох інших повітряних суден.

За інформацією оглядача AviVector, супутникові знімки авіабази "Кача" від 25 вересня демонструють наслідки атак по російській авіатехніці. На території бази на той момент перебували п’ять літаків Бе-12, один Ан-26, три винищувачі МіГ-29К, чотири гелікоптери Мі-8 та чотири Ка-27/29.

Протягом останнього тижня українська розвідка повідомляла про знищення у Криму двох літаків Бе-12, двох Ан-26 та чотирьох гелікоптерів Мі-8. Аналіз нових супутникових знімків підтвердив повне знищення одного Ан-26 з бортовим номером RF-46878 ("Синій 30"), від якого залишилися лише сліди пожежі. Другий Ан-26 наразі не виявлений.

Також зафіксовано пошкодження одного Бе-12 ("Жовтий 08"), який був прибраний з бази. Ще один літак цього типу також вивезли з території. На зображеннях видно кратер поблизу іншого Бе-12, хоча без підтверджених пошкоджень.

Щодо вертольотів, спроба знищити Мі-8АМТШ виявилася невдалою — гелікоптер згодом або перемістили, або він залишив базу. Водночас на околиці Сімферополя зафіксовано повне знищення одного Мі-8, ще один вертоліт отримав пошкодження.

Удари ГУР по аеродрому "Кача" — що відомо

Нагадаємо, що 23 вересня українські підрозділи завдали удару по аеродрому "Кача" під Севастополем, знищивши кілька російських літаків і уразивши нафтові об’єкти у РФ. В операції брали участь ГУР та інші підрозділи Сил оборони.

Пізніше спецпідрозділ "Примари" здійснив повторний удар по аеродрому: були уражені дві берегові РЛС та два військово-транспортні літаки Ан-26, один із яких повністю згорів. Відеокадри, оприлюднені Defence Express, підтверджують, що операція проводилася саме на авіабазі "Кача", де раніше знищили два літаки Бе-12. На відео не зафіксовано роботу систем ППО, один з Ан-26 залишався заправленим під час удару. Оператор дрона обрав для ураження саме військово-транспортний літак, попри наявність Бе-12 та гелікоптера Мі-8.

Окрім цього, Фокус писав, що 27 вересня у Чуваші безпілотник атакував нафтоперекачувальну станцію біля селища Конар. Я повідомив лава регіону Олег Ніколаєв, через удар роботу об’єкта призупинено.