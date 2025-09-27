У Чувашії атаковано станцію з перекачування нафти: місцева влада звинуватила Україну

Уранці в суботу, 27 вересня, у Чуваській Республіці РФ зафіксовано атаку безпілотників на нафтоперекачувальну станцію. Унаслідок удару роботу об'єкта російської енергетики зупинено.

Удар припав на об'єкт біля селища Конар Цивільського округу, повідомив у соцмережах глава регіону Олег Ніколаєв. За його словами, нафтоперекачувальну станцію атакував український БПЛА.

"Удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу. Загрози для населення немає, постраждалих немає. Завдано незначних збитків", — написав Ніколаєв.

Він зазначив, що система екстреного реагування переведена в посилений режим, а ситуація нібито перебуває під контролем влади.

Водночас Міністерство оборони РФ уточнило, що в ніч на 27 вересня чергові сили ППО збили 55 безпілотників Збройних сил України над територіями різних регіонів країни. Найбільшу кількість цілей — 27 дронів — нібито було знищено в Ростовській області.

Удари по інфраструктурі РФ

Нагадаємо, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за останні два місяці Сили оборони успішно вразили 85 важливих об'єктів на території Росії. Серед них 33 — безпосередньо військові цілі, а решта 52 — це підприємства оборонно-промислового комплексу.

Головком додав, що внаслідок успішних операцій у РФ виникла паливна криза, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії.

Одним із таких об'єктів став Афіпський нафтопереробний завод, який був атакований українськими дронами 26 вересня. Це велике підприємство в Краснодарському краї, яке переробляло близько 6,25 мільйона тонн нафти на рік.