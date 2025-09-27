В Чувашии атакована станция по перекачке нефти: местные власти обвинили Украину

Утром в субботу, 27 сентября, в Чувашской Республике РФ зафиксирована атака беспилотников на нефтеперекачивающую станцию. В результате удара работа объекта российской энергетики приостановлена.

Удар пришелся на объект возле поселка Конар Цивильского округа, сообщил в соцсетях глава региона Олег Николаев. По его словам, нефтеперекачивающую станцию атаковал украинских БПЛА.

"Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа. Угрозы для населения нет, пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб", — написал Николаев.

Фото: скриншот

Он отметил, что система экстренного реагирования переведена в усиленный режим, а ситуация якобы находится под контролем властей.

В то же время Министерство обороны РФ уточнило, что в ночь на 27 сентября дежурные силы ПВО сбили 55 беспилотников Вооруженных сил Украины над территориями различных регионов страны. Наибольшее количество целей — 27 дронов — якобы было уничтожено в Ростовской области.

Удары по инфраструктуре РФ

Напомним, по информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за последние два месяца Силы обороны успешно поразили 85 важных объектов на территории России. Среди них 33 — непосредственно военные цели, а остальные 52 — это предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Главком добавил, что в результате успешных операций в РФ возник топливный кризис, который непосредственно влияет на логистику и обеспечение ее армии.

Одним из таких объектов стал Афипский нефтеперерабатывающий завод, который был атакован украинскими дронами 26 сентября. Это крупное предприятие в Краснодарском крае, которое перерабатывало около 6,25 миллионов тонн нефти в год.