"Знахабніли" і загнали себе в пастку: окупанти опинились в оточенні під Добропіллям, — ЗСУ

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов підкреслив, що російські загарбники, які зробили прорив до Добропілля у серпні, тепер будуть знищені або захоплені у полон. Ворожі бійці опинились в оточенні, і підтримувати боєздатність за допомогою БПЛА їм не вдасться.

Related video

На початку серпня ЗС РФ сильно "знахабніли" в районі Добропілля, зробивши стрімкий прорив уперед. Однак зараз ситуація змінилась їм не на користь. Про це військовий повідомив в ефірі "Суспільного" 29 вересня.

"Вони спершу інфільтрували велику кількість малих груп через першу лінію, потім об’єднали ці групи й намагалися проводити агресивні дії уже в бік Добропілля. Вони розтягнулися при цьому – розтягнулися у "довгу кишку". Потім вони спершу уперлися, не змогли, власне, розширити "горлянку цієї кишки". І зараз ця "кишка", власне, нарізається на окремі фрагменти", — пояснив він.

Зі слів Трегубова, у цю "кишку" втягнулися техніка й жива сила Росії. Тепер ці окупанти поповнять втрати або будуть захоплені у полон.

Район Добропілля на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Принаймні, ми на це дуже сподіваємося. Зараз якраз відповідна операція і проводиться", — зауважив він.

Речник ОСУВ "Дніпро" запевнив, що підтримувати боєздатність завдяки "скидам" з дронів росіяни, які опинились в оточенні, не зможуть.

Також він прокоментував ситуацію на Покровському напрямку, описавши її як доволі непросту. Там ЗС РФ намагаються просуватися у саме місто, інфільтруватися туди малими групами. Окрім того, ворог докладає зусиль задля розширення своєї присутності довкола, в тому числі на захід від Покровська.

"Це, скажімо так, неприємна для нас тенденція, але робиться все для того, щоби знищувати ці групи. І робиться усе для того, щоб стримувати можливі просування росіян", — підкреслив Трегубов.

Він пояснив, що по всьому фронту противник дотримується загальної тактики — атакує малими групами. Також загарбники постійно запускають дрони та застосовують авіацію. РФ намагалась зібрати сили спроби просування в бік Костянтинівки й Дружківки, але не виправдала власних очікувань.

"Ворог намагався там зібрати доволі таки велику потугу. Оскільки у нього не дуже вийшло з Краматорським напрямком та не дуже вийшло з Торецьким напрямком попри його власні заяви, він намагався зібрати потугу і з Покровського", — зазначив військовий.

Він додав, що Сили оборони працюють над тим, щоб не дати Росії реалізувати її задум.

Нагадаємо, 29 вересня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що захисники за допомогою FPV-дрона збили російський гелікоптер Мі-28. У 59-й окремій штурмовій бригаді "Степові Хижаки" повідомили, що успішне "приземлення" відбулося в районі селища Котлярівка на Донеччині.

Згодом бійці показали додаткові кадри знищення ворожої "пташки" й уточнили, що це був бойовий вертоліт Мі-8. Його вартість сягає 10 мільйонів доларів.