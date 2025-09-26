Россияне жалуются на три "котла" под Добропольем: что говорят карты и аналитики

На картах боевых действий под Добропольем продолжают существовать "котлы" для подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, в которых они оказались около недели назад. Российские военные жалуются на отрезанные позиции и проблемы с логистикой. Между тем украинское командование информирует, что противник оказался в узком проходе, зажатый с двух сторон.

Во время прорыва на Доброполье ВС РФ слишком растянули наступающие силы, после этого бойцы ВСУ провели контратаки, и теперь линия боев разорвана в нескольких местах, пояснил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов. По словам представителя командования, россияне оказались в "сложном положении" и их уже некуда особо теснить, поскольку вокруг — украинские позиции, прозвучало в эфире.

Наступление РФ — Трегубов о боях под Добропольем

Наступление РФ — события под Покровском и Добропольем

Между тем утром 26 сентября появились объяснения российского милблогера о ситуации под Добропольем. Он признал, что на данном направлении есть "узкое место", по которому едва удается доставлять боеприпасы. Кроме того, отмечается, что особенно тяжелая ситуация для россиян на западном фланге, поскольку "мы его не можем ничем прикрыть, ни артиллерией, ни завести туда должным образом количество резервов". В то же время на двух аналитических картах видим, что благодаря атакам ВСУ можно насчитать от одного до двух-трех "котлов": местность, в которой оказались российские штурмовики, полностью окружена украинцами. На карте проекта DeepState по состоянию на 26 сентября не заметно, чтобы минимум один "котел" как-то соединялся с основными силами ВС РФ.

Наступление РФ — DeepState показали 1 котел под Добропольем Фото: DeepState Наступление РФ — карта с тремя котлами под Добропольем Фото: Скриншот

Чтобы происходит под Добропольем — OSINTеры и ВСУ

О ситуации на Покровском направлении 24 сентября рассказали в Telegram-канале "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩". Указывается, что на карте боевых действий действительно заметно три "котла": меньшего размера, больший и самый большой на юге, отделенный рекой от восточного фланга. При этом аналитики пояснили, что на проблемных позициях застряло немного россиян. Кроме того, они не совсем изолированы, потому что получают боеприпасы через сбросы дронов.

"В этих "котлах" на самом деле может находиться не очень много [россиян], где-то рота, где-то батальон, и то не факт. Они постоянно бросают новые силы на отражение позиций, например в Новоторецком обеспечение происходит благодаря дронам с припасами. Сейчас выглядит как действительно [удивительная] киллзона для русаков", — говорится в заметке.

25 сентября о ситуации на Покровском направлении написал боец ВСУ с позывным "Мучной". Военный опубликовал фрагмент участка фронта под Добропольем, на котором видим полосу, удерживаемую россиянами. Если сравнить эти данные с линией боев DeepState, то видим, что появилась еще одна точка возможного прорыва ВСУ: ниже Никаноровки, в районе Бойковки. Впрочем, третий, самый большой, "котел" пока не подтвержден.

Наступление РФ — Мучной о боях под Добропольем 25 сентября Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Подтверждается, что подразделения Сил обороны вытеснили противника из Никаноровки (на западном фланге от самой узкой точки прорыва), а им навстречу наступают другие части на восточном фланге от Маяка. В то же время отмечается, что бои идут сложно, поскольку россияне используют опорные пункты и их труднее выбить из Новоторецкого.

"Здесь противник держится за опорники, поэтому продвижение идет тяжело — каждый метр дается ценой напряженных боев. Западнее, в районе Новоторецкого, стоит еще один серьезный вражеский узел обороны", — пояснил "Мучной".

Между тем утром 26 сентября Генштаб опубликовал карту боевых действий на Покровском направлении, на которой обозначены бои в узком месте под Добропольем. Согласно данным командования, за прошедшие сутки здесь насчитали 67 штурмов ВС РФ.

Отметим, 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об успехах ВСУ под Добропольем. Глава государства заявил, что удалось освободить семь населенных пунктов.

Напоминаем, 26 сентября аналитики Института изучения войны оценили шансы ВС РФ на наступление на Купянском направлении.