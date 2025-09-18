Контрнаступление на Доброполье: ВСУ освободили уже семь населенных пунктов, — Зеленский (видео)

Также президент Украины сообщил, что ВСУ уже освободили от оккупантов 160 км. кв. Об этом стало известно во время рабочей поездки Зеленского в Донецкую область, где он наградил государственными наградами воинов, участвующих в Добропольской контрнаступательной операции

Related video

В Офисе президента рассказали, что в Донецкой области Владимир Зеленский встретился с воинами, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции, поблагодарил за результаты и отметил защитников государственными наградами.

Зеленский рассказал об успехах на Добропольском направлении

"Воины осуществляют контрнаступательную операцию в районе Покровска и Доброполья. Несмотря на жесткие бои украинские защитники наносят россиянам ощутимые потери и лишают их возможности реализовать наступательную операцию", — сказано в сообщении.

Президент Украины заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ходе Добропольской контрнаступательной операции, общей оперативной обстановке на всем фронте и планах.

В сообщении сказано, что с начала операции украинские воины освободили уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов.

"Также украинские защитники взяли в плен почти сто российских захватчиков. Только в эти недели потери россиян на этом направлении составили более 2500 человек, из которых более 1300 — убиты", — сообщают в Офисе президента.

За результаты именно в эти недели Владимир Зеленский отметил воинов "Крестом боевых заслуг", орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, а также княгини Ольги ІІІ степени.

Владимир Зеленский наградил военных во время визита в Донецкую область Фото: Офис президента

"Знаю о ваших шагах. Главком неоднократно докладывал мне детали. Сам видел ваших побратимов. Хочу поблагодарить за вашу стойкость. Вы действительно пример для Вооруженных Сил Украины, для всех воинов наших Сил обороны. Благодарен за вашу смелость. Хочу поблагодарить ваши семьи за то, что поддерживают вас. Желаю вам всем здоровья и стойкости", — сказал президент.

Глава государства вместе с присутствующими защитниками почтил память их погибших побратимов минутой молчания.

Но российские оккупанты продолжают обстреливать Доброполье. Только 17 сентября местные жители показали, как горят дома после атаки "Шахедов".

По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись возле двух населенных пунктов на Добропольском направлении. Генштаб ВСУ отдельно отмечает, что ВС РФ пытались прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении.