ВСУ продвинулись под Добропольем, а РФ имеет успехи в Серебрянском лесничестве, — DeepState (карты)

По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись возле двух населенных пунктов на Добропольском направлении. Генштаб ВСУ отдельно отмечает, что ВС РФ пытались прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении.

По данным карты войны DeepState, вблизи Владимировки и Нового Шахового украинские войска отбросили россиян, тогда как враг частично продвинулся в Серебрянском лесничестве и приблизился к населенным пунктам Полтавка и Паньковка.

Украинские военные отбили продвижение противника вблизи Владимировки и Нового Шахового Фото: DeepState Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве Фото: DeepState

Кроме этого, оперативная информация Генштаба по состоянию на 11 сентября показывает, что враг продолжает применять различные средства поражения. За прошедшие сутки российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 69 авиационных ударов, использовали 44 ракеты и сбросили 120 управляемых авиабомб. Также было привлечено 5965 дронов-камикадзе и осуществлено 4578 обстрелов, из которых 91 состоялся из реактивных систем залпового огня. Наиболее интенсивные авиаудары фиксировались в районах Красного Хутора Черниговской области, а также Железнодорожного и Орехова в Запорожской области. В ответ украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили два пункта управления, артиллерийскую систему и районы сосредоточения личного состава противника.

В частности, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано семь боевых столкновений. Противник нанес 15 авиаударов, сбросил 32 управляемые бомбы и совершил 204 артиллерийских обстрела, из которых 10 — из реактивных систем залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного. На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

Лиманское направление оставалось одним из самых активных: враг совершил 27 атак в районах Грековки, Среднего, Колодязов, Ставок, Торского и Шандриголово, пытаясь прорвать оборону. На Северском направлении враг 20 раз атаковал позиции украинских войск в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки и Дроновки.

Также Генштаб сообщает, что на Краматорском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино. Торецкое направление подверглось 16 атакам в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка. На Покровском направлении украинские войска остановили 57 атак противника во Владимировке, Вольном, Золотом Колодце, Новом Шахтовом, Котлином, Никаноровке, Родинском, Луче, Лисовке, Новоэкономическом, Миролюбовке, Зверевом, Удачном, Дачном и Новоукраинке.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 атаку врага в Филии, Александрограде, Малиевке, Камышевахе, Ольговском, Толстом, Поддубном, Новоивановке и в направлении Ивановки. На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться в районе Белогорья, а на Ореховском совершил две попытки наступления в сторону Плавней и Степногорска, которые были отбиты. Приднепровское направление подверглось двум атакам в сторону Антоновки и Садового, на которые украинские войска дали решительный отпор. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общем, за минувшие сутки украинские подразделения нанесли российским захватчикам ощутимые потери. По оперативным данным, враг потерял 890 человек, а также 4 танка, 2 боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 343 оперативно-тактические беспилотники, 27 крылатых ракет, 49 единиц автомобильной техники и 2 тяжелые огнеметные системы. Силы обороны продолжают активно уничтожать наступательный потенциал противника, подрывая его попытки продвижения и нанося значительные потери в тылу.

Напомним, что в ночь на 11 сентября российские оккупационные войска нанесли удар дроном по одному из учебных заведений в Сумах, в результате чего на месте попадания поднялся пожар.

Также Фокус писал, что по словам Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, украинские дроны нанесли противнику существенный ущерб как на линии фронта, так и в глубоком тылу. В частности, речь идет об уничтожении и повреждении объектов логистики и обеспечения — нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, систем ПВО, а также техники и личного состава на передовой.