ЗСУ просунулись під Добропіллям, а РФ має успіхи у Серебрянському лісництві, — DeepState (карти)

За даними аналітиків, Сили оборони просунулись біля двох населених пунктів на Добропільському напрямку. Генштаб ЗСУ окремо наголошує, що ЗС РФ намагались прорвати українську оборону на Лиманському напрямку.

За даними мапи війни DeepState, поблизу Володимирівки та Нового Шахового українські війська відкинули росіян, тоді як ворог частково просунувся у Серебрянському лісництві та наблизився до населених пунктів Полтавка та Паньківка.

Українські військові відбили просування противника поблизу Володимирівки та Нового Шахового Фото: DeepState Ворог просунувся у Серебрянському лісництві Фото: DeepState

Окрім цього, оперативна інформація Генштабу станом на 11 вересня показує, що ворог продовжує застосовувати різноманітні засоби ураження. Протягом минулої доби російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні та 69 авіаційних ударів, використали 44 ракети та скинули 120 керованих авіабомб. Також було залучено 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів, з яких 91 відбувся із реактивних систем залпового вогню. Найбільш інтенсивні авіаудари фіксувалися у районах Красного Хутора Чернігівської області, а також Залізничного та Оріхова у Запорізькій області. У відповідь українська авіація, артилерія та ракетні війська уразили два пункти управління, артилерійську систему та райони зосередження особового складу противника.

Зокрема, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаударів, скинув 32 керовані бомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, з яких 10 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога у районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

Лиманський напрямок залишався одним із найактивніших: ворог здійснив 27 атак у районах Греківки, Середнього, Колодязів, Ставок, Торського та Шандриголового, намагаючись прорвати оборону. На Сіверському напрямку ворог 20 разів атакував позиції українських військ у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

Також Генштаб повідомляє, що на Краматорському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень у районах Білої Гори, Майського та у напрямках Ступочок і Предтечиного. Торецький напрямок зазнав 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка. На Покровському напрямку українські війська зупинили 57 атак противника у Володимирівці, Вільному, Золотому Колодязі, Новому Шаховому, Котлиному, Никанорівці, Родинському, Промені, Лисівці, Новоекономічному, Миролюбівці, Звіровому, Удачному, Дачному та Новоукраїнці.

Ворог наблизився до населених пунктів Полтавка та Паньківка Фото: DeepState Ворог наблизився до населених пунктів Полтавка та Паньківка Фото: DeepState

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку ворога у Філії, Олександрограді, Маліївці, Комишувасі, Ольгівському, Толстому, Піддубному, Новоіванівці та в напрямку Іванівки. На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися у районі Білогір’я, а на Оріхівському здійснив дві спроби наступу у бік Плавнів та Степногірська, які були відбиті. Придніпровський напрямок зазнав двох атак у бік Антонівки та Садового, на які українські війська дали рішучу відсіч. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, за минулу добу українські підрозділи завдали російським загарбникам відчутних втрат. За оперативними даними, ворог втратив 890 осіб, а також 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 343 оперативно-тактичні безпілотники, 27 крилатих ракет, 49 одиниць автомобільної техніки та 2 важкі вогнеметні системи. Сили оборони продовжують активно знищувати наступальний потенціал противника, підриваючи його спроби просування та завдаючи значних втрат у тилу.

Нагадаємо, що у ніч на 11 вересня російські окупаційні війська завдали удару дроном по одному з навчальних закладів в Сумах, внаслідок чого на місці влучання здійнялась пожежа.

Також Фокус писав, що за словами Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, українські дрони завдали противнику істотної шкоди як на лінії фронту, так і в глибокому тилу. Зокрема, йдеться про знищення та пошкодження об'єктів логістики та забезпечення — нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем ППО, а також техніки та особового складу на передовій.