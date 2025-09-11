"Є руйнування та пошкодження": росіяни атакували "шахедами" навчальний заклад в Сумах (відео)

У ніч на 11 вересня російські окупаційні війська завдали удару дроном по одному з навчальних закладів в Сумах, внаслідок чого на місці влучання здійнялась пожежа.

Приліт ворожих "шахедів" відбувся у Зарічному районі Сум, повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог атакував ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Зарічному районі Сум. Основний удар прийшовся не на житловий сектор", — написав Григоров.

Він уточнив, що на місці влучання виникла пожежа.

"Є руйнування та пошкодження. Наслідки атаки зʼясовуються", — зазначив Григоров.

Водночас міський голова Сум Артем Кобзар повідомив, що влучання ворожих безпілотників відбулось по одному з навчальних закладів.

"Ці два вибухи, які ви чули в місті, — це прильоти ворожих безпілотників по одному із навчальних закладів", — пояснив Кобзар.

Він також підкреслив, що наразі інформації про загиблих чи поранених немає, а на місці працюють усі відповідні служби.

Згодом цю ж інформацію підтвердив Олег Григоров.

"Внаслідок атаки ворожих БпЛА цієї ночі пошкоджені будівлі навчального закладу та транспорт установи. Також, попередньо, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна", — повідомив Григоров.

Зазначимо, що вибух у Сумах пролунав близько першої ночі.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по черзі за пенсією в Яровій, внаслідок чого загинули понад 20 людей.

У ніч на 9 вересня ЗС РФ вдарили по Запоріжжю дронами.