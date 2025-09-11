"Есть разрушения и повреждения": россияне атаковали "шахедами" учебное заведение в Сумах (видео)
В ночь на 11 сентября российские оккупационные войска нанесли удар дроном по одному из учебных заведений в Сумах, в результате чего на месте попадания поднялся пожар.
Прилет вражеских "шахедов" состоялся в Заречном районе Сум, сообщил начальник сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Враг атаковал ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум. Основной удар пришелся не на жилой сектор", — написал Григоров.
Он уточнил, что на месте попадания возник пожар.
"Есть разрушения и повреждения. Последствия атаки выясняются", — отметил Григоров.
В то же время городской голова Сум Артем Кобзарь сообщил, что попадание вражеских беспилотников произошло по одному из учебных заведений.
"Эти два взрыва, которые вы слышали в городе, — это прилеты вражеских беспилотников по одному из учебных заведений", — пояснил Кобзарь.
Он также подчеркнул, что сейчас информации о погибших или раненых нет, а на месте работают все соответствующие службы.
Впоследствии эту же информацию подтвердил Олег Григоров.
"В результате атаки вражеских БпЛА этой ночью повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения. Также, предварительно, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна", — сообщил Григоров.
Отметим, что взрыв в Сумах прогремел около часа ночи.
