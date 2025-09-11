"Есть разрушения и повреждения": россияне атаковали "шахедами" учебное заведение в Сумах (видео)

В ночь на 11 сентября российские оккупационные войска нанесли удар дроном по одному из учебных заведений в Сумах, в результате чего на месте попадания поднялся пожар.

Прилет вражеских "шахедов" состоялся в Заречном районе Сум, сообщил начальник сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Враг атаковал ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум. Основной удар пришелся не на жилой сектор", — написал Григоров.

Он уточнил, что на месте попадания возник пожар.

"Есть разрушения и повреждения. Последствия атаки выясняются", — отметил Григоров.

В то же время городской голова Сум Артем Кобзарь сообщил, что попадание вражеских беспилотников произошло по одному из учебных заведений.

"Эти два взрыва, которые вы слышали в городе, — это прилеты вражеских беспилотников по одному из учебных заведений", — пояснил Кобзарь.

Он также подчеркнул, что сейчас информации о погибших или раненых нет, а на месте работают все соответствующие службы.

Впоследствии эту же информацию подтвердил Олег Григоров.

"В результате атаки вражеских БпЛА этой ночью повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения. Также, предварительно, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна", — сообщил Григоров.

Отметим, что взрыв в Сумах прогремел около часа ночи.

Напомним, 9 сентября россияне ударили авиабомбой по очереди за пенсией в Яровой, в результате чего погибли более 20 человек.

В ночь на 9 сентября ВС РФ ударили по Запорожью дронами.