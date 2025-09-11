ЗС РФ копіюють дрони-перехоплювачі: Сирський розповів про успіхи безпілотних систем України

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем і заслухав доповіді щодо результатів їхнього бойового застосування. За його словами, українські дрони завдали противнику істотної шкоди як на лінії фронту, так і в глибокому тилу.

Йдеться про знищення та пошкодження об'єктів логістики та забезпечення — нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем ППО, а також техніки та особового складу на передовій. Про це Сирський повідомив 11 вересня на своїй сторінці в соцмережах.

"Протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили", — уточнив головком.

Сирський підкреслив, що противник продовжує адаптуватися і копіювати успішні українські рішення, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Він назвав те, що відбувається, "технологічними перегонами", де перемога буде за тими, хто здатний не просто модернізувати, а випереджати.

Також генерал повідомив про напрямки розвитку Сил безпілотних систем і зазначив, що військам необхідно:

розширення структур і формування нових підрозділів;

інтенсивна підготовка екіпажів;

нарощування ударів по цілях в оперативній глибині;

розвиток засобів радіоелектронної боротьби, що вже призвело до зростання кількості пригнічених ворожих дронів;

використання аналітики та обробки великих масивів даних для оперативного коригування тактики.

"Лінія дронів" — один із пріоритетних напрямів. Активно розширюємо структури, формуємо нові підрозділи, здійснюємо інтенсивну підготовку екіпажів", — зазначив генерал.

За словами головнокомандувача, удари по глибинних цілях у серпні були спрямовані на зниження військового та економічного потенціалу РФ. Під удар потрапили НПЗ, об'єкти ВПК, виробничі потужності, пов'язані із забезпеченням армії Росії паливом, дронами та ракетами.

"Наші зусилля з розвитку та масштабування цього напряму дають чіткий результат. І це добре відчуває ворог. Робота зі знищення окупантів і їхнього потенціалу буде лише посилюватися — як на лінії фронту, так і в глибині території противника", — підсумував Сирський.

Нагадаємо, Велика Британія та Німеччина профінансують постачання тисяч далекобійних дронів для України. Апарати будуть виготовлені на британських потужностях і передані на потреби Сил оборони протягом наступних 12 місяців.