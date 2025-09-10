Тисячі далекобійних дронів поставлять в Україну: що відомо про цю ініціативу

Велика Британія та Німеччина профінансують постачання тисяч далекобійних дронів для України. Рішення ухвалили за підсумками 30-го засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося в Лондоні.

Ударні дрони будуть виготовлені на британських потужностях і передані в Україну протягом наступних 12 місяців. Про це заявив міністр оборони Джон Гілі, наголосивши, що "мир досягається через силу", пише The Kyiv Independent.

Німеччина, своєю чергою, теж посилює підтримку українського виробництва дронів. За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, вже підписуються контракти на 300 млн євро з українськими компаніями на поставку кількох тисяч далекобійних безпілотників різних типів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який був присутній на зустрічі, заявив, що пріоритетом для Києва залишається безперебійна військова і фінансова підтримка, посилення ППО і розвиток спільних оборонних виробництв. Він зазначив, що для виробництва дронів Україні необхідно $6 млрд.

Крім того, Шмигаль закликав партнерів надати 10 додаткових систем Patriot та інші системи ППО (SAMP/T, NASAMS, IRIS-T, HAWK) для захисту від очікуваних в осінньо-зимовий період атак на енергетичну інфраструктуру.

