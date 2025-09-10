Тысячи дальнобойных дронов поставят в Украину: что известно об этой инициативе

Великобритания и Германия профинансируют поставку тысяч дальнобойных дронов для Украины. Решение приняли по итогам 30-го заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось в Лондоне.

Related video

Ударные дроны будут изготовлены на британских мощностях и переданы в Украину в течение следующих 12 месяцев. Об этом заявил министр обороны Джон Хили, подчеркнув, что "мир достигается через силу", пишет The Kyiv Independent.

Германия, в свою очередь, тоже усиливает поддержку украинского производства дронов. По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, уже подписываются контракты на 300 млн евро с украинскими компаниями на поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников разных типов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, присутствовавший на встрече, заявил, что приоритетом для Киева остается бесперебойная военная и финансовая поддержка, усиление ПВО и развитие совместных оборонных производств. Он отметил, что для производства дронов Украине необходимо $6 млрд.

Кроме того, Шмыгаль призвал партнеров предоставить 10 дополнительных систем Patriot и другие системы ПВО (SAMP/T, NASAMS, IRIS-T, HAWK) для защиты от ожидаемых в осенне-зимний период атак на энергетическую инфраструктуру.

Раньше Фокус писал, что "Флеш" назвал возможную цель атаки БПЛА на Польшу. Российская Федерация могла атаковать территорию Польши дронами, чтобы подорвать военную поддержку Украины. Своими размышлениями относительно появления российских дронов в Польше поделился украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.