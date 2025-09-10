Запустили "пенопластовые" самолеты: "Флеш" назвал возможную цель атаки БПЛА на Польшу

Российская Федерация могла атаковать территорию Польши дронами, чтобы подорвать военную поддержку Украины.

Своими размышлениями относительно появления российских дронов в Польше поделился украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, пока трудно определить, зачем РФ запустила БПЛА по Польше. Он предположил, что целью могло быть переключение внимания Европейського союза с помощи Украине на обеспечение собственной обороноспособности.

"Запустили "пенопластовые" самолеты на Польшу. Все живы. Дальше скандала дело не пойдет. Нам это никак не сыграет на руку. А вот Европа, вероятно, теперь займется своей обороной, а не нашей. И деньги пойдут туда. Возможно, в этом и был план", — отметил "Флеш".

Атака дронов на Польшу: что известно

В ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели российские дроны. В сети появились фотографии обломков БПЛА, а также разбитого дома вблизи Люблина.

Сначала сообщалось об атаке "Шахедов", однако эксперты узнали на фото дрон "Гербера", который Россия использует как ложную цель.

Дрон "Гербера", упавший в Польше Фото: ePiotrkow.pl

По предварительным данным, ПВО Польши и союзников сбила четыре российских БПЛА. Всего польское воздушное пространство нарушили 19 дронов, большинство из которых прилетели из Беларуси.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "масштабной провокацией" проникновение дронов РФ в воздушное пространство страны и созвал экстренное заседание правительства.