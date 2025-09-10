Запустили "пінопластові" літаки: "Флеш" назвав можливу мету атаки БПЛА на Польщу

Російська Федерація могла атакувати територію Польщі дронами, щоб підірвати військову підтримку України.

Своїми роздумами щодо появи російських дронів в Польщі поділився український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, наразі тяжко визначити, навіщо РФ запустила БПЛА по Польщі. Він припустив, що метою могло бути перемикання уваги Європейського союзу з допомоги Україні на забезпечення власної обороноздатності.

"Запустили "пінопластові" літаки на Польщу. Всі живі. Далі скандалу справа не піде. Нам це ніяк не зіграє на руку. А ось Європа, ймовірно, тепер займеться своєю обороною, а не нашою. І гроші підуть туди. Можливо, в цьому і був план", — зазначив "Флеш".

Атака дронів на Польщу: що відомо

В ніч проти 10 вересня на територію Польщі залетіли російські дрони. У мережі з'явилися світлини обломків БПЛА, а також розтрощеного будинку поблизу Любліна.

Спочатку повідомлялося про атаку "Шахедів", однак експерти впізнали на фото дрон "Гербера", який Росія використовує як хибну ціль.

Дрон "Гербера", що впав в Польщі Фото: ePiotrkow.pl

За попередніми даними, ППО Польщі та союзників збила чотири російських БПЛА. Всього польський повітряний простір порушили 19 дронів, більшість з яких прилетіли з Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "масштабною провокацією" проникнення дронів РФ у повітряний простір країни та скликав екстрене засідання уряду.