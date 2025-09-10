Запустили "пінопластові" літаки: "Флеш" назвав можливу мету атаки БПЛА на Польщу
Російська Федерація могла атакувати територію Польщі дронами, щоб підірвати військову підтримку України.
Своїми роздумами щодо появи російських дронів в Польщі поділився український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.
За словами експерта, наразі тяжко визначити, навіщо РФ запустила БПЛА по Польщі. Він припустив, що метою могло бути перемикання уваги Європейського союзу з допомоги Україні на забезпечення власної обороноздатності.Важливо
"Запустили "пінопластові" літаки на Польщу. Всі живі. Далі скандалу справа не піде. Нам це ніяк не зіграє на руку. А ось Європа, ймовірно, тепер займеться своєю обороною, а не нашою. І гроші підуть туди. Можливо, в цьому і був план", — зазначив "Флеш".
Атака дронів на Польщу: що відомо
В ніч проти 10 вересня на територію Польщі залетіли російські дрони. У мережі з'явилися світлини обломків БПЛА, а також розтрощеного будинку поблизу Любліна.
Спочатку повідомлялося про атаку "Шахедів", однак експерти впізнали на фото дрон "Гербера", який Росія використовує як хибну ціль.
За попередніми даними, ППО Польщі та союзників збила чотири російських БПЛА. Всього польський повітряний простір порушили 19 дронів, більшість з яких прилетіли з Білорусі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "масштабною провокацією" проникнення дронів РФ у повітряний простір країни та скликав екстрене засідання уряду.