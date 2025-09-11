ВС РФ копируют дроны-перехватчики: Сырский рассказал об успехах беспилотных систем Украины
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем и заслушал доклады о результатах их боевого применения. По его словам, украинские дроны нанесли противнику существенный ущерб как на линии фронта, так и в глубоком тылу.
Речь идет об уничтожении и повреждении объектов логистики и обеспечения — нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, систем ПВО, а также техники и личного состава на передовой. Об этом Сырский сообщил 11 сентября на своей странице в соцсетях.
“В течение августа украинские дроны поразили более 60 тысяч целей. Лидерство остается за дронами-камикадзе и ударными бомбардировщиками, на которые приходится наибольшая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы”, — уточнил главком.
Сырский подчеркнул, что противник продолжает адаптироваться и копировать успешные украинские решения, в том числе в сфере дронов-перехватчиков. Он назвал происходящее «технологической гонкой», где победа будет за теми, кто способен не просто модернизировать, а опережать.
Также генерал сообщил о направлениях развития Сил беспилотных систем и отметил, что войскам необходимо:
- расширение структур и формирование новых подразделений;
- интенсивная подготовка экипажей;
- наращивание ударов по целям в оперативной глубине;
- развитие средств радиоэлектронной борьбы, что уже привело к росту количества подавленных вражеских дронов;
- использование аналитики и обработки больших массивов данных для оперативной корректировки тактики.
"Линия дронов" — одно из приоритетных направлений. Активно расширяем структуры, формируем новые подразделения, осуществляем интенсивную подготовку экипажей", — отметил генерал.Важно
По словам главнокомандующего, удары по глубинным целям в августе были направлены на снижение военного и экономического потенциала РФ. Под удар попали НПЗ, объекты ВПК, производственные мощности, связанные с обеспечением армии России топливом, дронами и ракетами.
“Наши усилия по развитию и масштабированию этого направления дают четкий результат. И это хорошо чувствует враг. Работа по уничтожению оккупантов и их потенциала будет только усиливаться — как на линии фронта, так и в глубине территории противника”, — подытожил Сырский.
Напомним, Великобритания и Германия профинансируют поставку тысяч дальнобойных дронов для Украины. Аппараты будут изготовлены на британских мощностях и переданы на нужды Сил обороны в течение следующих 12 месяцев.