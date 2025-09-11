ВС РФ копируют дроны-перехватчики: Сырский рассказал об успехах беспилотных систем Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем и заслушал доклады о результатах их боевого применения. По его словам, украинские дроны нанесли противнику существенный ущерб как на линии фронта, так и в глубоком тылу.

Related video

Речь идет об уничтожении и повреждении объектов логистики и обеспечения — нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, систем ПВО, а также техники и личного состава на передовой. Об этом Сырский сообщил 11 сентября на своей странице в соцсетях.

“В течение августа украинские дроны поразили более 60 тысяч целей. Лидерство остается за дронами-камикадзе и ударными бомбардировщиками, на которые приходится наибольшая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы”, — уточнил главком.

Сырский подчеркнул, что противник продолжает адаптироваться и копировать успешные украинские решения, в том числе в сфере дронов-перехватчиков. Он назвал происходящее «технологической гонкой», где победа будет за теми, кто способен не просто модернизировать, а опережать.

Также генерал сообщил о направлениях развития Сил беспилотных систем и отметил, что войскам необходимо:

расширение структур и формирование новых подразделений;

интенсивная подготовка экипажей;

наращивание ударов по целям в оперативной глубине;

развитие средств радиоэлектронной борьбы, что уже привело к росту количества подавленных вражеских дронов;

использование аналитики и обработки больших массивов данных для оперативной корректировки тактики.

"Линия дронов" — одно из приоритетных направлений. Активно расширяем структуры, формируем новые подразделения, осуществляем интенсивную подготовку экипажей", — отметил генерал.

Важно

Главный вопрос войны: почему без победы над "шахедами" не будет победы над Россией

По словам главнокомандующего, удары по глубинным целям в августе были направлены на снижение военного и экономического потенциала РФ. Под удар попали НПЗ, объекты ВПК, производственные мощности, связанные с обеспечением армии России топливом, дронами и ракетами.

“Наши усилия по развитию и масштабированию этого направления дают четкий результат. И это хорошо чувствует враг. Работа по уничтожению оккупантов и их потенциала будет только усиливаться — как на линии фронта, так и в глубине территории противника”, — подытожил Сырский.

Напомним, Великобритания и Германия профинансируют поставку тысяч дальнобойных дронов для Украины. Аппараты будут изготовлены на британских мощностях и переданы на нужды Сил обороны в течение следующих 12 месяцев.