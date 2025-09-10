Главный вопрос войны: почему без победы над "шахедами" не будет победы над Россией

Related video

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ГЛАВНОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ

Недоимперия со скрежетом, нелепо, с огромной кровью, но реализует свой стратегический замысел: Украина должна быть под Россией, или ее не должно быть вообще.

Проблема в том, что Россия при условии продолжения торговли энергоносителями со странами БРИКС и ЕС имеет и будет иметь ресурсы не только для продолжения войны, но и для ее интенсификации.

По ракетам особого прорыва от РФ не ожидаю, но вот по беспилотникам типа "шахед" и модификациям — вполне возможно. Враг постоянно наращивает производство "шахедов", модернизирует их и улучшает тактику применения. А вот ни Украина, ни наши партнеры за три с половиной года войны так и не нашли надежного и дешевого противодействия этим беспилотникам.

Что это должно быть? Специализированные ЗРК с ракетами, чья стоимость сопоставима с "шахедами"? Или полностью автономные многоразовые дроны-перехватчики? Или малая истребительная авиация? Или все это вместе? По вражеской бронетехнике ответ есть. По вражескому флоту также. Даже по авиации и ракетам есть. По "шахедам" — нет.

Пока такой ответ отсутствует и, соответственно, не реализовывается массовое производство противодействия "шахедам", недоимперия будет наращивать массовость своих воздушных ударов, превращая Украину в территорию, непригодную для жизни. Что вполне соответствует замыслу Кремля.

Враг медленно, но продвигается вперед. Он усиливает воздушный террор против мирных украинцев. А вот Украине очень не хватает достижений, которые четко указывают, что мы и дальше способны держаться и побеждать в перспективе. Такие маркеры были в 2022 и 2023 годах, и уже полтора года как нет (Курская операция как улучшение потенциальных переговорных позиций не считается).

Уныние, порожденное беспорядком и коррупцией во власти, постепенно охватывает страну.

В стратегическом смысле единственным вариантом является решительное и быстрое лишение России ресурсов для ведения войны (которая должна распространиться на ЕС) не только за счет экономических санкций, но и подкрепление их выполнения неофициальными силовыми методами. А также параллельный запуск в реализацию всех возможных сценариев дестабилизации и распада РФ, включая методы спецслужб.

Противоречие в том, что США не понимают безальтернативности такого сценария. А ЕС хотя и понимает, но самостоятельно на него вряд ли решится. Да и ресурсов не хватит. Не говоря уже о единстве.

Если бы Д. Трамп был президентом тогда, то он бы не был президентом сейчас. Что, безусловно, улучшило бы ситуацию. Трамп и его окружение верно выбрали Китай главной угрозой для доминирования США. Но их несистемные действия, которые больше похожи на поступки барыг, а не геополитиков, не позволяют не то что победить, а даже ощутимо надавить на Китай.

США Р. Рейгана были способны решить такую проблему. США Дж. Буша-младшего — скорее всего, тоже. А вот США Д. Трампа — нет. И это вопрос не экономически-военной мощи, а качества управленческих элит.

Как же сегодня Европе не хватает Черчилля... Не вымышленного и пиарно раздутого, а настоящего, способного не только произнести фултонскую речь, но и реализовать ее подходы на практике.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

