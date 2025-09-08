Новое оружие против "Шахедов": какие дроны будет сбивать лазерная система Apollo

Австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) представила высокоэнергетическое лазерное оружие нового поколения под названием Apollo накануне выставки вооружений DSEI в Лондоне.

Оно предназначено для поражения беспилотных летательных аппаратов групп 1–3 (весом до 600 кг) — в эту категорию попадают российские "Орлан-10", "Ланцет" и даже ударные БПЛА "Шахед". Подробности сообщило издание Defence Blog.

Как утверждают разработчики, система Apollo обладает мощности 100 кВт (с возможностью повышения до 150 кВт), целится на 360 градусов и может отслеживать до 200 целей, работая независимо от внешнего источника питания. Оружие можно размещать в контейнерах или на транспорте, она совместима с существующими системами командования и управления НАТО и интегрированными системами ПВО.

EOS заявляет, что система предназначена для работы как автономно, так и в составе многоуровневой архитектуры обороны вместе с кинетическими платформами, такими как дистанционно управляемый боевой модуль Slinger и ракетные системы. Генеральный директор EOS Group Андреас Швер подчеркнул: новое лазерное оружие компания разработала, чтобы обеспечить защиту от атак роя дронов по доступной цене. Стратегическая потребность на в этом на рынке сейчас очень высока.

"В мире наблюдается большой интерес к высокоэнергетическому лазерному оружию, и становится все более очевидным, что оно будет играть центральную роль в борьбе с дронами", — заявил руководитель.

В августе компания EOS заключила первый в мире экспортный контракт на поставку высокоэнергетического лазера высокой мощности (HELW) мощностью 100 кВт с европейским государством — членом НАТО, название которого не разглашается. По заявлению компании, этот контракт является важной вехой в истории австралийского оборонного экспорта и поворотным моментом в глобальном масштабе для внедрения высокоэнергетических лазерных систем в боевые применения.

Доктор Швер добавил, что Apollo не подпадает под требования "Международных правил торговли оружием" (ITAR), созданным США, что является большим преимуществом при работе с зарубежными партнерами, которые могут стремиться локализовать или поддерживать технологию самостоятельно.

Ранее в России показали наземного робота "Курьер" с лазерной установкой "Игнис". По словам инженеров, он может поражать мины разных типов на расстоянии до 150 метров.

В начале сентября Китай показал лазерное оружие на параде военных технологий. Система разработана для высокоточных ударов, скоординированных с другими системами оружия противовоздушной обороны (ПВО).