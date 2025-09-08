Нова зброя проти "Шахедів": які дрони збиватиме лазерна система Apollo

Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) представила високоенергетичну лазерну зброю нового покоління під назвою Apollo напередодні виставки озброєнь DSEI в Лондоні.

Він призначений для ураження безпілотних літальних апаратів груп 1-3 (вагою до 600 кг) — у цю категорію потрапляють російські "Орлан-10", "Ланцет" і навіть ударні БПЛА "Шахед". Подробиці повідомило видання Defence Blog.

Як стверджують розробники, система Apollo має потужність 100 кВт (з можливістю підвищення до 150 кВт), цілиться на 360 градусів і може відстежувати до 200 цілей, працюючи незалежно від зовнішнього джерела живлення. Зброю можна розміщувати в контейнерах або на транспорті, вона сумісна з наявними системами командування і управління НАТО та інтегрованими системами ППО.

EOS заявляє, що система призначена для роботи як автономно, так і в складі багаторівневої архітектури оборони разом із кінетичними платформами, як-от дистанційно керований бойовий модуль Slinger і ракетні системи. Генеральний директор EOS Group Андреас Швер підкреслив: нову лазерну зброю компанія розробила, щоб забезпечити захист від атак рою дронів за доступною ціною. Стратегічна потреба в цьому на ринку зараз дуже висока.

"У світі спостерігається великий інтерес до високоенергетичної лазерної зброї, і стає дедалі очевиднішим, що вона відіграватиме центральну роль у боротьбі з дронами", — заявив керівник.

У серпні компанія EOS уклала перший у світі експортний контракт на поставку високоенергетичного лазера високої потужності (HELW) потужністю 100 кВт з європейською державою — членом НАТО, назва якої не розголошується. За заявою компанії, цей контракт є важливою віхою в історії австралійського оборонного експорту і поворотним моментом у глобальному масштабі для впровадження високоенергетичних лазерних систем у бойові застосування.

Доктор Швер додав, що Apollo не підпадає під вимоги "Міжнародних правил торгівлі зброєю" (ITAR), створених США, що є великою перевагою під час роботи із зарубіжними партнерами, які можуть прагнути локалізувати або підтримувати технологію самостійно.

Раніше в Росії показали наземного робота "Кур'єр" з лазерною установкою "Ігніс". За словами інженерів, він може вражати міни різних типів на відстані до 150 метрів.

На початку вересня Китай показав лазерну зброю на параді військових технологій. Система розроблена для високоточних ударів, скоординованих з іншими системами зброї протиповітряної оборони (ППО).