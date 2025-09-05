"Стреляет" лазером на 150 м: в РФ показали нового наземного робота "Игнис" (видео)

В Российской Федерации заявили об успешных полевых испытаниях наземной лазерной установки "Игнис" на базе наземного робототехнического комплекса (НРТК) "Курьер".

Испытания проводили инженерные войска Южной группировки войск ВС РФ совместно с разработчиками НРТК "Курьер", пишут российские Telegram-каналы.

Испытания НРК "Игнис"

Сообщается, что основной функцией наземного робота является разминирование путем сжигания без подрыва взрывоопасных предметов. На обнародованном в сети видео НРТК с лазерной установкой выжигает мины различных типов на дистанции до 150 метров.

Важно

В РФ утверждают, что "Игнис" позволит утилизировать взрывоопасные предметы без риска для личного состава и повреждений инфраструктуры. Его планируют использовать для разминирования минных шлагбаумов, взрывоопасных предметов на взлетно-посадочной полосе и тому подобное.

"Можно ожидать масштабирования производства таких установок в интересах инженерных войск ВС РФ и групп разминирования МЧС", — говорится в подписи к видео.

Напомним, эксперты портала Defence Express предполагают, что РФ может получить новые китайские НРК "Страж", вооруженные боевым лазером для уничтожения беспилотников.

Фокус также сообщал, что в Украине испытывают разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Droid, оснащенный пулеметом Browning.