"Стреляет" лазером на 150 м: в РФ показали нового наземного робота "Игнис" (видео)
В Российской Федерации заявили об успешных полевых испытаниях наземной лазерной установки "Игнис" на базе наземного робототехнического комплекса (НРТК) "Курьер".
Испытания проводили инженерные войска Южной группировки войск ВС РФ совместно с разработчиками НРТК "Курьер", пишут российские Telegram-каналы.
Сообщается, что основной функцией наземного робота является разминирование путем сжигания без подрыва взрывоопасных предметов. На обнародованном в сети видео НРТК с лазерной установкой выжигает мины различных типов на дистанции до 150 метров.Важно
В РФ утверждают, что "Игнис" позволит утилизировать взрывоопасные предметы без риска для личного состава и повреждений инфраструктуры. Его планируют использовать для разминирования минных шлагбаумов, взрывоопасных предметов на взлетно-посадочной полосе и тому подобное.
"Можно ожидать масштабирования производства таких установок в интересах инженерных войск ВС РФ и групп разминирования МЧС", — говорится в подписи к видео.
Напомним, эксперты портала Defence Express предполагают, что РФ может получить новые китайские НРК "Страж", вооруженные боевым лазером для уничтожения беспилотников.
Фокус также сообщал, что в Украине испытывают разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Droid, оснащенный пулеметом Browning.