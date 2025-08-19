Вооружен пулеметом Browning и имеет БК на 420 патронов: Украина тестирует новый дрон Droid (видео)

Для наведения на цель и коррекции система Droid дополнительно получила программное обеспечение с искусственным интеллектом. Он может проехать 22 километра с максимальной скоростью движения 7 километров в час.

В Украине испытывают разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Droid. Он оснащен пулеметом Browning Какие задачи может выполнять новый дрон, говорится в сюжете Армия Inform.

"Дрон, прежде всего, предназначен для огневой поддержки подразделений, для разведывательных миссий. Он может проехать 22 километра с максимальной скоростью движения 7 километров в час. Это мы говорим и об асфальтовом покрытии и полевой местности", — рассказывает украинский военный, который работает с новыми дроном.

Перед тем, как работать с дроном, необходимо произвести с ним выверку и пристрелку. Робот оборудован крупнокалиберным американским пулеметом Browning и имеет боекомплект на 420 патронов. Для наведения на цель и коррекции система Droid дополнительно получила программное обеспечение с искусственным интеллектом.

Дрон оснащен 3 камерами — узкоугольной, широкоугольной и тепловизионной. Люлькой с модулем управляют 2 линейных привода. Они позволяют наводиться боевому модулю по вертикали и по горизонтали.

Боевой модуль использует искусственный интеллект для донаведения. ИИ используют для распознавания целей, наведения на них и захвата.

На испытания роботизированного комплекса приехали бойцы из спецподразделения ГУР МО Украины "Реванш". По словам командира расчета НРК "Росомахи", их подразделение уже применяет различные наземные дроны для различных задач, поэтому они заинтересованы в НРК Droid.

