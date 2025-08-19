Озброєний кулеметом Browning і має БК на 420 набоїв: Україна тестує новий дрон Droid (відео)

Для наведення на ціль та корекції система Droid додатково отримала програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Він може проїхати 22 кілометри з максимальною швидкістю руху 7 кілометрів за годину.

В Україні випробовують розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Droid. Він оснащений кулеметом Browning. Які завдання може виконувати новий дрон, йдеться в сюжеті Армія Inform.

"Дрон насамперед призначений для вогневої підтримки підрозділів, для розвідувальних місій. Він може проїхати 22 кілометри з максимальною швидкістю руху 7 кілометрів за годину. Це ми говоримо і про асфальтне покриття, і польову місцевість", — розповідає український військовий, який працює з новим дроном.

Перед тим, як працювати з дроном, необхідно зробити з ним вивірку і пристрілку. Робот обладнаний великокаліберним американським кулеметом Browning і має боєкомплект на 420 набоїв. Для наведення на ціль та корекції система Droid додатково отримала програмне забезпечення зі штучним інтелектом.

Дрон оснащений 3 камерами — вузькокутною, ширококутною і тепловізійною. Люлькою з модулем керують 2 лінійні приводи. Вони дають змогу наводитися бойовому модулю по вертикалі і по горизонталі.

Бойовий модуль використовує штучний інтелект для донаведення. ШІ використовують для розпізнавання цілей, наведення на них і захоплення.

На випробування роботизованого комплексу приїхали бійці зі спецпідрозділу ГУР МО України "Реванш". За словами командира розрахунку НРК "Росомахи", їхній підрозділ уже застосовує різні наземні дрони для різних завдань, саме тому вони зацікавлені в НРК Droid.

