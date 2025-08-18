Нова українська ракета "Фламінго": які цілі на території РФ краще обрати, — експерт (відео)

У вітчизняної ракети "Фламінго" є усі шанси завдати шкоди російській економіці та російському військово-промисловому комплексу, оскільки вона набагато потужніша від дронів, які й так не дають спокою підприємствам країни-агресорки.

В Україні днями представили вітчизняну далекобійну ракету "Фламінго", яку вже запустили в серійне виробництво. Вона здатна уражати цілі на відстані 3000 кілометрів. Чи зможе українська розробка планомірно знищувати російський військово-промисловий та завдавати болю економіці країни-агресорки, розповів "Radio NV" засновник благодійної організації "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний.

На думку експерта, новина про запуск у виробництво вітчизняної ракети "Фламінго" — це чудова звістка, оскільки ракета проста, а розмір бойової частини одна тонна, що вдвічі потужніше за американський Tomahawk. Про те, що Україна має "великий сюрприз для росіян", натякали офіційні джерела, які мають відношення до ракетної програми, додав він.

"Її не можна порівняти з тим же Storm Shadow/SCALP тощо. Але в цьому випадку нам не треба дуже складні системи наведення. У більш сучасних американських чи британських ракетах є системи візуально наведення, які можуть по картинці інфрачервоній наводитися в умовах застосування різних протиракетних засобів. У цьому випадку нам не треба", — сказав Нарожний.

Співрозмовник NV наголосив, що нову ракету Україні потрібно використовувати для атак на військово-промисловий комплекс РФ та для ефективного знищення російської економіки.

"Більшість з цих заводів, ми бачимо, що можемо уразити дешевими дронами, які летять на швидкості не 1000 кілометрів, як ця ракета, а на швидкості 200-250 кілометрів на годину. Тобто нам зараз треба велика кількість дешевих засобів, які можуть ефективно знищувати російську економіку та ВПК. І ця ракета здатна це зробити", — додав Нарожний.

Експерт також пояснив, що російські заводи ВПК, наприклад, "Уралвагонзавод", мають величезну площу, а деякі системи дублюються і "вкопані у землю". На думку Нарожного, щоб завдати шкоди таким цілям, потрібні боєголовки вагою з в тонну: і тоді Україна зможе "ефективно зупинити виробництво зброї в Росії".

Українська ракета "Фламінго": що відомо

17 серпня західна газета Associated Press поширила інформацію про запуск у серійне виробництво української ракети "Фламінго". Ця зброя здатна досягти цілей на відстані 3000 кілометрів.

За масо-габаритними характеристиками "Фламінго" перевершує більшість сучасних крилатих ракет, включаючи Tomahawk, де маса бойової частини становить близько 450 кг при дальності до 1600 км. Це робить її не просто аналогом відомих західних зразків, а потенційно потужнішим інструментом ураження глибоких тилових цілей.

Тонна бойового навантаження відкриває можливість руйнування великих складів, заводів, енергетичних вузлів та аеродромів на значній глибині території супротивника. Завдяки мобільності пускових установок ракета може застосовуватися з різних точок, що ускладнює завдання противнику превентивного знищення комплексу. Маскування пускових під цивільні тягачі або контейнерні рішення додає фактора раптовості.

Ракета "Фламінго" дуже схожа на крилату ракету FP-5, яку на початку 2025 року представила компанія Milanion Group з ОАЕ. Ракету вперше показали на виставці IDEX-2025, вона має наступні тактико-технічні характеристики:

Бойова частина: 1000 кг;

Дальність: до 3000 км;

Стартова маса: 6 тонн;

Розмах фіксованого крила: 6 метрів

Швидкість: до 900 км/год

Система наведення: комбінована – супутникова (стійка до РЕБ) та інерційна.

Ракета "Фламінго" Фото: Associated Press

Чим відрізняється "Фламінго" від Tomahawk та Storm Shadow

Як пише видання В-tech, по дальності "Фламінго" досягає 3000 км, тоді як Tomahawk Block V має дальність близько 1600 км, тоді як Storm Shadow вражає цілі лише до 560 км. Таким чином, українська ракета майже вдвічі перевершує американський зразок і кілька разів — британсько-французький.

Стосовно бойової частини "Фламінго" також має перевагу: до 1000 кг проти приблизно 450 кг у Tomahawk та Storm Shadow. Це дозволяє завдавати значно більш руйнівних ударів по великих промислових та військових об'єктах. Storm Shadow має спеціалізовану бойову частину BROACH, оптимізовану для поразки укріплених цілей, але її загальна маса менше.

За швидкістю всі три ракети залишаються дозвуковими, крейсерська швидкість коливається від 850 до 1000 км/год.

"Фламінго" розробляється як стратегічна ракета наземного базування. Нею можна завдавати удари по промислових та критичних об'єктах глибоко у тилу противника. Tomahawk є універсальною ракетою морського та наземного базування, яку можна використовувати для широкого спектра цілей. Storm Shadow орієнтований насамперед на авіаційні пуски та виконує роль "скальпеля" для знищення укріплених цілей високоточними ударами.

Нагадаємо, що Міноборони України запустило серійне виробництво балістичних ракет "Сапсан", які у середині травня 2025 року пройшли успішне бойове випробування. Ракета уразила військову ціль ЗС РФ на відстані 300 км.

Також відомо, що Україна похвалилася розробкою нового типу — ракетою під назвою "Барс". Озброєння довгий час залишалося під грифом секретності.