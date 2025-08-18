Новая украинская ракета "Фламинго": какие цели на территории РФ лучше выбрать, — эксперт (видео)

У отечественной ракеты "Фламинго" есть все шансы нанести ущерб российской экономике и российскому военно-промышленному комплексу, поскольку она гораздо мощнее дронов, которые и так не дают покоя предприятиям страны-агрессора.

В Украине на днях представили отечественную дальнобойную ракету "Фламинго", которую уже запустили в серийное производство. Она способна поражать цели на расстоянии 3000 километров. Сможет ли украинская разработка планомерно уничтожать российский военно-промышленный и причинять боль экономике страны-агрессора, рассказал "Radio NV" основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

Ракета "Фламинго" — Нарожный о новом украинском средстве поражения см. с 11:12

По мнению эксперта, новость о запуске в производство отечественной ракеты "Фламинго" — это отличное известие, поскольку ракета простая, а размер боевой части одна тонна, что вдвое мощнее американского Tomahawk. О том, что Украина имеет "большой сюрприз для россиян", намекали официальные источники, которые имеют отношение к ракетной программе, добавил он.

"Ее нельзя сравнить с тем же Storm Shadow/SCALP и тому подобное. Но в этом случае нам не нужны очень сложные системы наведения. В более современных американских или британских ракетах есть системы визуально наведения, которые могут по картинке инфракрасной наводиться в условиях применения различных противоракетных средств. В этом случае нам не надо", — сказал Нарожный.

Собеседник NV отметил, что новую ракету Украине нужно использовать для атак на военно-промышленный комплекс РФ и для эффективного уничтожения российской экономики.

"Большинство из этих заводов, мы видим, что можем поразить дешевыми дронами, которые летят на скорости не 1000 километров, как эта ракета, а на скорости 200-250 километров в час. То есть нам сейчас нужно большое количество дешевых средств, которые могут эффективно уничтожать российскую экономику и ВПК. И эта ракета способна это сделать", — добавил Нарожный.

Эксперт также пояснил, что российские заводы ВПК, например, "Уралвагонзавод", имеют огромную площадь, а некоторые системы дублируются и "вкопаны в землю". По мнению Нарожного, чтобы нанести урон таким целям, нужны боеголовки весом с в тонну: и тогда Украина сможет "эффективно остановить производство оружия в России".

Украинская ракета "Фламинго": что известно

17 августа западная газета Associated Press распространила информацию о запуске в серийное производство украинской ракеты "Фламинго". Это оружие способно достичь целей на расстоянии 3000 километров.

По массо-габаритным характеристикам "Фламинго" превосходит большинство современных крылатых ракет, включая Tomahawk, где масса боевой части составляет около 450 кг при дальности до 1600 км. Это делает ее не просто аналогом известных западных образцов, а потенциально более мощным инструментом поражения глубоких тыловых целей.

Тонна боевой нагрузки открывает возможность разрушения крупных складов, заводов, энергетических узлов и аэродромов на значительной глубине территории противника. Благодаря мобильности пусковых установок ракета может применяться из разных точек, что усложняет задачу противнику превентивного уничтожения комплекса. Маскировка пусковых под гражданские тягачи или контейнерные решения добавляет фактора внезапности.

Ракета "Фламинго" очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую в начале 2025 года представила компания Milanion Group из ОАЭ. Ракету впервые показали на выставке IDEX-2025, она имеет следующие тактико-технические характеристики:

Боевая часть: 1000 кг;

Дальность: до 3000 км;

Стартовая масса: 6 тонн;

Размах фиксированного крыла: 6 метров

Скорость: до 900 км/ч

Система наведения: комбинированная — спутниковая (устойчивая к РЭБ) и инерционная.

Ракета "Фламинго" Фото: Associated Press

Чем отличается "Фламинго" от Tomahawk и Storm Shadow

Как пишет издание В-tech, по дальности "Фламинго" достигает 3000 км, тогда как Tomahawk Block V имеет дальность около 1600 км, тогда как Storm Shadow поражает цели лишь до 560 км. Таким образом, украинская ракета почти вдвое превосходит американский образец и несколько раз — британско-французский.

Относительно боевой части "Фламинго" также имеет преимущество: до 1000 кг против примерно 450 кг у Tomahawk и Storm Shadow. Это позволяет наносить значительно более разрушительные удары по крупным промышленным и военным объектам. Storm Shadow имеет специализированную боевую часть BROACH, оптимизированную для поражения укрепленных целей, но ее общая масса меньше.

По скорости все три ракеты остаются дозвуковыми, крейсерская скорость колеблется от 850 до 1000 км/ч.

"Фламинго" разрабатывается как стратегическая ракета наземного базирования. Ею можно наносить удары по промышленным и критическим объектам глубоко в тылу противника. Tomahawk является универсальной ракетой морского и наземного базирования, которую можно использовать для широкого спектра целей. Storm Shadow ориентирован прежде всего на авиационные пуски и выполняет роль "скальпеля" для уничтожения укрепленных целей высокоточными ударами.

Напомним, что Минобороны Украины запустило серийное производство баллистических ракет "Сапсан", которые в середине мая 2025 года прошли успешное боевое испытание. Ракета поразила военную цель ВС РФ на расстоянии 300 км.

Также известно, что Украина похвасталась разработкой нового типа — ракетой под названием "Барс". Вооружение долгое время оставалось под грифом секретности.