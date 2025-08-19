Kratos розробляє новий дрон, який перевозить БК, несе датчики та проводить дозаправку в повітрі

Clone Ranger має два великих відсіки для корисного навантаження та подвійні багатофункціональні передові сенсорні станції для боротьби з численними загрозами.

Американська оборонна компанія Kratos розробляє незвичайний БПЛА, здатний перевозити боєприпаси і має вбудовану функцію дозаправки для напарників. Безпілотний літальний апарат, що отримав назву Clone Ranger, розроблений як високомодульний, а також відносно недорогий та легковиробничий. Про це пише видання twz.com.

За словами представників компанії, дрон Clone Ranger "перебуває на стадії концептуальної зрілості". Безпілотник завдовжки 1,5 метри. Він має ромбоподібні крила і широкий корпус. Також він оснащений одним двигуном із повітрозабірником, який розташований між рогоподібним виступом по обидва боки носової частини фюзеляжу, що надає БПЛА вигляду "літаючого катамарану".

За словами представника Kratos, Clone Ranger має два великих відсіки для корисного навантаження та подвійні багатофункціональні передові сенсорні станції для боротьби з численними загрозами. На візуалізації також видно, що дрон має можливість нести додаткове вантажівку на пілонах під крилами.

Clone Ranger може випускати високоточну плануючу бомбу малого діаметра GBU-39/B (SDB) і може запускати вдосконалену ракету середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120 (AMRAAM). Також на пілоні під правим крилом видно ракету AIM-9X Sidewinder.

Дрон може дозаправляти в повітрі інші дрони. Для цих цілей в нього вбудований спеціальний механізм дозаправки, який являє собою двокомпонентну систему зонда та гальмівного механізму, що встановлюється всередині відсіків для корисного навантаження. Як потенційні варіанти корисного навантаження також показано широкий спектр ракет, високоточних бомб та безпілотників повітряного базування.

