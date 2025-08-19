Kratos разрабатывает новый дрон, который перевозит БК, несет датчики и проводит дозаправку в воздухе

Clone Ranger имеет два больших отсека для полезной нагрузки и двойные многофункциональные передовые сенсорные станции для борьбы с многочисленными угрозами.

Американская оборонная компания Kratos разрабатывает необычный БПЛА, способный перевозить боеприпасы и имеющий встроенную функцию дозаправки для напарников. Беспилотный летательный аппарат, получивший название Clone Ranger, разработан как высокомодульный, а также относительно недорогой и легкопроизводимый. Об этом пишет издание twz.com.

По словам представителей компании, дрон Clone Ranger "находится на стадии концептуальной зрелости". Беспилотник длиной 1,5 метра. Он имеет ромбовидные крылья и широкий корпус. Также он оснащен одним двигателем с воздухозаборником, который расположен между рогообразным выступом по обеим сторонам носовой части фюзеляжа, что придает БПЛА вид "летающего катамарана".

По словам представителя Kratos, Clone Ranger имеет два больших отсека для полезной нагрузки и двойные многофункциональные передовые сенсорные станции для борьбы с многочисленными угрозами. На визуализации также видно, что дрон имеет возможность нести дополнительный грузовик на пилонах под крыльями.

Clone Ranger может выпускать высокоточную планирующую бомбу малого диаметра GBU-39/B (SDB) и может запускать усовершенствованную ракету средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 (AMRAAM). Также на пилоне под правым крылом видна ракета AIM-9X Sidewinder.

Дрон может дозаправлять в воздухе другие дроны. Для этих целей в него встроен специальный механизм дозаправки, который представляет собой двухкомпонентную систему зонда и тормозного механизма, устанавливаемого внутри отсеков для полезной нагрузки. В качестве потенциальных вариантов полезной нагрузки также показан широкий спектр ракет, высокоточных бомб и беспилотников воздушного базирования.

Напомним, что ВС РФ придумали имитацию украинского тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба Яга". Россияне показали не собственный беспилотник, а кустарное изделие, которое способно нести 10 кг взрывчатки.

В Украине на днях представили отечественную дальнобойную ракету "Фламинго", которую уже запустили в серийное производство. Она способна поражать цели на расстоянии 3000 километров. Сможет ли украинская разработка планомерно уничтожать российский военно-промышленный и наносить боль экономике страны-агрессора.