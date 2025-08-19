Россияне показали кустарный аналог дрона "Баба Яга" с противотанковой миной ТМ-62 (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации придумали имитацию украинского тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба Яга". Россияне показали не собственный беспилотник, а кустарное изделие, которое способно нести 10 кг взрывчатки.

Для создания аналога дрона "Баба Яга" россияне использовали четыре квадрокоптера, рассказали в Telegram-канале Dron Bomber. Отмечается, что это "произведение военного искусства" выглядит "странно", но все же способен выполнять задачи на линии фронта.

В заметке, которая появилась утром 19 августа, указано, что для кустарного изделия использовали четыре 10-дюймовых квадрокоптера. 16 пропеллеров, как выяснилось, могут поднять как минимум 10-килограммовую противотанковую мину ТМ-62 и перенести ее в нужную точку для дистанционного минирования. В канале не уточнили источник изображения и на каком отрезке фронта появилась новая опасность.

Дрон "Баба Яга" — как выглядит российский кустарный аналог Фото: Telegram

Изделие на фото показывает, что россияне до сих пор не смогли создать собственный тяжелый дрон-бомбардировщик, пояснили в канале. Предыдущие опыты противника — это попытки, которые показывали на выставках, и трофейные украинские дроны, которые захватываются, ремонтируются и используются как собственные, говорится в заметке.

"На их выставках можно увидеть реально крутые экземпляры, но дальше выставок они никуда не доходят. Поэтому на фронте мы видим или подобные кустарные эксперименты, или же использование трофейных украинских беспилотников", — подытоживается в канале.

Дрон "Баба Яга" — детали

Отметим, летом 2024 года Фокус писал о дронах "Баба Яга", которые используются ВС РФ. РосСМИ Meduza изучило репортаж Минобороны РФ с поля боя, и выяснило, какие виды БпЛА используются под Херсоном. На видео с места событий заметили два сельскохозяйственных дрона: кроме "Бабы Яги", было еще изделие "Гектор" S-80. Россияне показали, как нагружают на гексакоптер шесть литров воды и сухпаек.

Кадры с отработкой украинского дрона ВСУ показали осенью 2023 года на Бахмутском направлении. Беспилотник с шестью пропеллерами был способен двигаться со скоростью 40-60 км/ч на расстояние до 10 км на высоте 400 м. Бойцы рассказали, что россияне особенно боятся такого БпЛА, поскольку есть угрозы, что он их якобы "похитит" прямо из окопа.

Напоминаем, в 2024 году повстанцы Мьянмы собрали аналог дрона "Баба Яга", способного нести шесть боезарядов.