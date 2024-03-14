Повстанцы в Мьянме собрали дрон-аналог украинской "Бабы Яги": на что он способен (фото)

Азиатский БПЛА-бомбардировщик поражает размерами и количеством зарядов. Впрочем, о его применении известно немного.

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Повстанцы, которые борются против военного режима Мьянмы, собрали большой дрон-бомбардировщик. Фото беспилотника обнародовал военный блогер Lost Weapons в социальной сети X (бывший Twitter).

Источник не предоставил какой-либо информации о бомбере. Размеры дрона кажутся довольно большими на фото, но сравнить их можно разве что с травой и закрепленными зарядами. А таких немало — дрон, похоже, способен нести шесть мин. На изображении можно видеть каркас из металлических труб, который кажется прочным, закрытую центральную часть БПЛА и, вероятно, два блока питания, провода от которых идут к моторам.

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Винтов беспилотника не видно, но, судя по конструкции, у него должны быть как минимум четыре мощных мотора. В кадр попали фрагменты двух лопастей, довольно длинных. Также можно рассмотреть некоторые из спусковых механизмов, которые сбрасывают мины на цель. Подобный дрон мог бы нанести огромный ущерб врагу, если бы мог летать ночью — он должен быть достаточно громким и заметным днем. Но никаких подробностей относительно его применения не сообщается.

Напоминаем, с 2021 года в Мьянме продолжается противостояние военных, захвативших власть, и повстанцев. Мятежные генералы, которые свергли демократическое правительство нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, наладили дружеские отношения с РФ, Индией и Китаем. Некоторые члены хунты покрывают мошеннические преступные синдикаты, которые занимаются похищением людей. Против хунты объединились три армии различных этнических группировок и политических взглядов. Союз называется "Коалиция трех братств", однако его поддерживают многие организации. Коалиции удалось нанести несколько поражений хунте на поле боя, но позже было объявлено о прекращении огня с участием КНР.

Ближайшим аналогом мощного азиатского дрона в Украине является известная "Баба Яга". Беспилотник буквально разносит на куски российских оккупантов и, как правило, атакует их ночью. Также БПЛА при необходимости доставляет грузы на линию фронта, сохраняя этим жизнь бойцов.