Повстанці у М'янмі зібрали дрон-аналог української "Баби Яги": на що він здатний (фото)

Азійський БПЛА-бомбардувальник вражає розмірами та кількістю зарядів. Втім, про його застосування відомо небагато.

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Повстанці, які борються проти військового режиму М’янми, зібрали великий дрон-бомбардувальник. Фото безпілотника оприлюднив військовий блогер Lost Weapons у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Джерело не надало якоїсь інформації про бомбер. Розміри дрона здаються досить великими на фото, але порівняти їх можна хіба що з травою та закріпленими зарядами. А таких немало — дрон, схоже, здатний нести шість мін. На зображенні можна бачити каркас з металевих труб, який здається міцним, закриту центральну частину БПЛА та, ймовірно, два блоки живлення, дроти від яких йдуть до моторів.

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Гвинтів безпілотника не видно, але, судячи з конструкції, в нього мають бути як мінімум чотири потужних мотори. У кадр потрапили фрагменти двох лопатей, досить довгих. Також можна роздивитися деякі зі спускових механізмів, які скидають міни на ціль. Подібний дрон міг би завдати величезного збитку ворогу, якби міг літати уночі — він має бути досить гучним та помітним вдень. Але ніяких подробиць щодо його застосування не повідомляється.

Нагадуємо, з 2021 року у М'янмі триває протистояння військових, що захопили владу, та повстанців. Бунтівні генерали, які повалили демократичний уряд нобелівської лауреатки Аун Сан Су Чжі, налагодили дружні відносини з РФ, Індією та Китаєм. Деякі члени хунти покривають шахрайські злочинні синдикати, які займаються викраденням людей. Проти хунти об’єдналися три армії різних етнічних угрупувань та політичних поглядів. Союз має назву "Коаліція трьох братств", проте його підтримують багато організацій. Коаліції вдалося завдати кількох поразок хунті на полі бою, але пізніше було оголошено про припинення вогню за участі КНР.

Найближчим аналогом потужного азійського дрона в Україні є відома "Баба Яга". Безпілотник буквально розносить на шматки російських окупантів та, як правило, атакує їх вночі. Також БПЛА за потреби доставляє вантажі на лінію фронту, зберігаючи цим життя бійців.