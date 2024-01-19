Танк вспыхнул, как спичка: украинский дрон "Баба Яга" разгромил позицию ВС РФ (видео)

Преимуществом украинского гексакоптера Vampire ("Баба Яга") стала возможность работать ночью и сбрасывать боеприпасы на головы оккупантов.

Related video

Украинские военные из батальона К-2 (54-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины) с помощью дрона-бомбардировщика, получившего прозвище "Баба Яга", ликвидировали российскую пехоту и уничтожили танк оккупантов. Соответсвующее видео опубликовали на странице Оперативного командования "Восток" в Facebook в пятницу, 19 января.

Бойцы ВСУ дождались ночи и оператор БПЛА запустил гексакоптер Vampire ("Баба Яга") на позиции российских оккупантов. Дрон завис над окопами противника и сбросил туда четыре боеприпаса. После этого дрон выдвинулся уничтожать инженерные сооружения ВС РФ в виде перекрытий и успешно справился с задачей.

Также украинские военные направили гексакоптер с боеприпасами к траншеям, где затаились российские оккупанты. Беспилотник снова произвел несколько сбросов и ликвидировал живую силу противника. Еще одной целью для Vampire стал подбитый российский танк. Его украинские воины заприметили еще днем, а в темное время суток направили коптер. Дрон забросал российский танк гранатами и тем самым окончательно вывел его из строя. Оператору хватило сбросить всего два боеприпаса, после чего в бронированной технике сдетонировал боекомплект и танк взорвался.

"Ночные бомберы уничтожают вражескую пехоту на их позициях и разбивают вражеские перекрытия и блиндажи. Расчеты "Бабы-Яги" — это ночной ужас для оккупанта", — подписали военные опубликованные видеокадры.

Характеристики дрона Vampire ("Баба Яга")

дальность полета — 10 км;

дальность связи — 6 км;

высота полета — 400 м;

скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки;

время полета: 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

В условиях боевых действий беспилотник уничтожает склады, живую силу и машины оккупантов. Этот тяжелый дрон наши пилоты применяют преимущественно ночью, чтобы быть менее заметными. А днем — тестируют его с новой взрывчаткой. Беспилотник работает автономно — операторы указывают координаты, дрон летит к цели, сбрасывает боеприпас, после чего самостоятельно возвращается.

Беспилотники-бомбардировщики Vampire уже стали такой проблемой для российской армии, что получили угрожающее прозвище среди ее войск — "Баба Яга". Российские пропагандистские Telegram-каналы в свое время даже распространяли информацию о том, что этот украинский дрон способен "воровать спящих солдат", так как настолько мощный, что якобы спокойно поднимает полезную нагрузку, весом со взрослого человека.

Напомним, в начале декабря 2023 года мы писали о том, как дрон "Баба Яга" забросал оккупантов гранатами на левом берегу Днепра. Беспилотный бомбардировщик оборудован инфракрасной камерой, что позволяет ему, пользуясь нехваткой систем РЭБ у оккупантов, уничтожать их технику.

А в конце ноября 2023 года ВСУ с помощью дронов "Баба Яга" уничтожили огнеметные системы оккупантов на Херсонщине. Атаки Вооруженных сил Украины по вражеским ТОС может свидетельствовать об уязвимости российской противовоздушной обороны на левом берегу Херсонской области, считают аналитики.