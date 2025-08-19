Росіяни показали кустарний аналог дрона "Баба Яга" з противотанковою міною ТМ-62 (фото)

Збройні сили Російської Федерації вигадали імітацію українського важкого дрона-бомбардувальника "Баба Яга". Росіяни показали не власний безпілотник, а кустарний виріб, який здатен нести 10 кг вибухівки.

Для створення аналога дрона "Баба Яга" росіяни використали чотири квадрокоптери, розповіли в Telegram-каналі Dron Bomber. Зауважується, що це "витвір військового мистецтва" виглядає "дивно", але все ж здатен виконувати завдання на лінії фронту.

У дописі, який з'явився зранку 19 серпня, вказано, що для кустарного виробу використали чотири 10-дюймових квадрокоптери. 16 пропелерів, як з'ясувалось, можуть підняти як мінімум 10-кілограмову протитанкову міну ТМ-62 та перенести її у потрібну точку для дистанційного мінування. У каналі не уточнили джерело зображення та на якому відтинку фронту з'явилась нова небезпека.

Дрон "Баба Яга" - як виглядає російський кустарний аналог Фото: Telegram

Виріб на фото показує, що росіяни досі не спромоглись створити власний важкий дрон-бомбардувальник, пояснили у каналі. Попередні досвіди противника — це спроби, які показували на виставках, та трофейні українські дрони, які захоплюються, ремонтуються та використовуються як власні, ідеться у дописі.

"На їхніх виставках можна побачити реально круті екземпляри, але далі виставок вони нікуди не доходять. Тому на фронті ми бачимо або подібні кустарні експерименти, або ж використання трофейних українських безпілотників", — підсумовується у каналі.

Дрон "Баба Яга" — деталі

Зазначимо, влітку 2024 року Фокус писав про дрони "Баба Яга", які використовуються ЗС РФ. РосЗМІ Meduza вивчило репортаж Міноборони РФ з поля бою, і з'ясувало, які види БпЛА використовуються під Херсоном. На відео з місця подій помітили два сільськогосподарські дрони: крім "Баби Яги", був ще виріб "Гектор" S-80. Росіяни показали, як навантажують на гексакоптер шість літрів води та сухпайок.

Кадри з відпрацюванням українського дрона ЗСУ показали восени 2023 року на Бахмутському напрямку. Безпілотник з шістьма пропелерами був здатен рухатись зі швидкістю 40-60 км/год на відстань до 10 км на висоті 400 м. Бійці розповіли, що росіяни особливо бояться такого БпЛА, оскільки є загрози, що він їх начебто "викраде" просто з окопу.

Нагадуємо, у 2024 році повстанці М'янми зібрали аналог дрона "Баба Яга", здатного нести шість боєзарядів.