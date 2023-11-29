ЗСУ показали роботу дронів Vampire під Бахмутом: чому їх так бояться росіяни (відео)

Безпілотний бомбардувальник з легкістю вражає броньовану техніку ЗС РФ, скидаючи потужні боєприпаси в будь-який час доби.

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Українські безпілотники Vampire, які російські військові вже встигли прозвати "Бабою Ягою", завдають окупантам великих втрат під Бахмутом. Міністерство оборони України показало їхнє застосування у відеоролику, опублікованому 28 листопада на офіційній сторінці в соцмережі Х (раніше — Twitter).

На опублікованих кадрах показано роботу операторів дрона підрозділу "CODE 9.2." 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка в темний час доби на позиціях. Вони прикріплюють до великого безпілотного літального апарату боєприпаси і відправляють техніку в розташування противника. Там український безпілотник скидає боєприпаси і в такий спосіб розправляється з великогабаритною і дорогою технікою ЗС РФ.

Що відомо про український БПЛА Vampire

Як повідомляють у профільному міністерстві, ці БПЛА, здатні літати швидко — зазвичай зі швидкістю близько 23 метрів на секунду — і нести до ворожих цілей важкі вибухові пристрої. Vampire оснащені тепловізорами, які дають змогу операторам ідентифікувати і націлювати його на противника в нічний час. Деякі інші БПЛА також мають можливості теплобачення, але здатність літати як вдень, так і вночі з важкими боєприпасами робить "Вампір" цінним технічним придбанням для української армії.

Безпілотники-бомбардувальники Vampire вже стали такою проблемою для російської армії, що отримали загрозливе прізвисько серед її військ — "Баба Яга". Російські пропагандистські Telegram-канали свого часу навіть поширювали інформацію про те, що цей український дрон здатний"красти сплячих солдатів", адже він настільки потужний, що нібито спокійно підіймає корисне навантаження, вагою з дорослу людину.

Характеристики дрона Vampire

дальність польоту — 10 км;

дальність зв'язку — 6 км;

висота польоту — 400 м;

швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;

час польоту: 37 хв без навантаження і 23 хвилини з 10 кг ваги.

В умовах бойових дій безпілотник знищує склади, живу силу та машини окупантів. Цей важкий дрон наші пілоти застосовують переважно вночі, щоб бути менш помітними. А вдень — тестують його з новою вибухівкою. Безпілотник працює автономно — оператори вказують координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпас, після чого самостійно повертається. "Баба Яга" може нести на собі корисне навантаження, вагою до 20 кілограмів. Дрон "Баба-Яга", як правило, оснащений кількома радіоканалами, захищеними від навігаційних перешкод на різних частотах. При повному завантаженні дрон підіймається не вище 30 метрів і летить зі швидкістю не більше 40 км/год.

Нагадаємо, на початку квітня ми писали про те, що в Україні виробляють ударні дрони Vampire за $10 тисяч. Безпілотники від компанії SkyFall підіймають боєприпаси вагою до 15 кг і знищують російські танки в будь-який час доби.

А в серпні 2022 року стало відомо, що Збройні сили України отримали нову зброю зі США, серед якої були і дрони Vampire. Американські дрони з невеликими ракетами "земля-повітря" знищують БПЛА в польоті. Розміщуються вони на нетактичному транспорті, наприклад на пікапах. Їхній виробник — L3 Harris — уже постачає ЗСУ системи нічного бачення.