"Баба Яга" і Grand: РФ застосовує особливі дрони на островах під Херсоном (фото)

Росіяни використовують під Херсоном безпілотник, призначений для зрошення 40 літрами води 18 га поля. На війні він несе провізію та зброю частинам, які окупували острови у нижній течії Дніпра.

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Підрозділи ЗС РФ у Херсонській області застосовують агродрони "Баба Яга", щоб надсилати провізію на острови на Дніпрі під Херсоном. До агродрона прилаштовують пляшки з водою, їжу і відправляють через річку. Аналогічні функції виконує надводний безпілотник, які отримали російські війська для війни на півдні України. Про особливості нової зброї РФ розповіло видання Meduza.

Російські журналісти проаналізували фото, зроблені ТАСС на позиціях російських військових, які перебувають на нижній течії Дніпра. З'ясувалось, що для підтримки угрупувань, які засіли на островах, вони застосовують три моделі безпілотників. Дві моделі — безпілотні літальні апарати, винайдені для агрономії: "Баба Яга" та "Гектор" S-80. Одна модель — надводний безпілотний катер Grand, який поки що проходить випробування. На порталі пояснили, що війська ЗС РФ мають обмежену кількість цих пристроїв, але активно їх використовують на Херсонщині.

На фото, отриманих на півдні України, російські військові готують до вильоту гексакоптер "Баба Яга". Планується, що він злетить вночі і таємно дістанеться до островів. На фото видно, чим його навантажують — чотирма півторалітровими пляшками з водою і двома "сухпайками".

Дрони РФ - росіяни навантажують БПЛА "Баба Яга" під Херсоном Фото: ТАСС Дрони РФ - ворожий БПЛА "Баба Яга" під Херсоном Фото: Meduza

На іншому фото — "Гектор" S-80. До нього прилаштували мішок з невідомим вмістом. Журналісти вказали, що він може нести 40 кг на відстань до 15 км.

Дрони РФ - дрон "Гектор" S-80 під Херсоном Фото: Meduza

Ще кілька зображень — з надводним дроном Grand. Grand — це безпілотний катер ЗС РФ, який проходить випробування на Дніпрі, пояснюється у статті. Російські військові за допомогою яскраво-червоного скотчу прилаштовують до нього пакунок незрозумілої ваги. Можливі вантажі, які ним можуть відправити — їжа, вода, боєприпаси.

Дрони РФ - росіяни навантажують надводний дрон Grand під Херсоном Фото: Meduza Дрони РФ - надводний дрон Grand під Херсоном Фото: Meduza

Дрони ЗС РФ — деталі

На порталі ТАСС можна відшукати інформацію про безпілотники "Баба Яга", які використовують росіяни. Наприклад, ворог має важкі промислові коптери, схожі на агродрон. Такі пристрої є на Донбасі, на них не впливають засоби РЕБ і вони доставляють зброю, їжу, медикаменти живій силі ЗС РФ. Головне призначення — перенесення максимум двох мін калібру 82 мм і сумарною вагою до 4 кг на відстань до 4 км. Крім того, противник застосовує трофейні агродрони, втрачені ЗСУ, розповіли в Міноборони Росії у червні 2024.

Про модель "Гектор" S-80 росЗМІ повідомили у квітні 2024. Пристрій має повністю цивільне призначення — для зрошення полів. Він може підняти вагу до 40 кг, записувати відео і обробити за один захід 18 га. Виробники запевняють, що він на 80% виконаний з російських компонентів і вони можуть випускати по 250 дронів на місяць.

Про надводний безпілотник Grand більш детальної інформації не відшукалось.

Зазначимо, 24 липня Фокус розповідав про російські дрони, оснащені сітками. Як пояснили бійці ЗСУ, противник намагається цими сітками спинити FPV-дрони Сил оборони, які б'ють по позиціях ворога. Схожу ідею озвучили на одному з зібрань у Санкт-Петербурзі: ініціативні росіяни запропонували прилаштовувати сітки до дирижаблів і так захищати нафтобази і нафтопереробні заводи.

Нагадуємо, 30 липня стало відомо, що КНДР відправила у РФ партію ПТРК Bulsae-4, які можуть дістати до цілі на відстані від 10 до 25 км.